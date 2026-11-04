El partido contra el Porto ya es fundamental para el Napoli, que necesita alcanzar una plaza en los playoffs, y para Max Allegri, que debe intentar, en plena crisis de lesiones, olvidar la dura derrota que sufrió como ex en el Juventus Stadium hace solo 3 días.
El encargado de analizar el partido ante los micrófonos de Sky Sport fue el director deportivo Giovanni Manna, que subrayó tanto las dificultades para confeccionar la lista de jugadores para el partido por los numerosos problemas físicos de la plantilla como la necesidad de que el club acuda al mercado de enero para reforzarla. Pero no para incorporar a un nuevo delantero centro.
EL PARTIDO: «La Champions todavía es larga y el partido de hoy es importante, sobre todo por el momento delicado que atravesamos. Para la autoestima, es importante hacer una buena actuación».
DE BRUYNE: «Kevin es un jugador de primer nivel que puede jugar en cualquier zona del campo. Quizá esta noche esté en una posición más acorde con las cualidades que siempre lo han caracterizado, pero ha demostrado en la Serie A que también puede jugar como organizador. La alineación de hoy también es fruto de lo que somos».
CRISIS DE LESIONES: «En cuanto a las lesiones, también hemos sufrido problemas por traumatismos. Algunos tuvieron el año pasado más problemas que en el pasado; por ejemplo, Anguissa nunca los había tenido, mientras que Neres sí. Pero no es una excusa».
«ACUDIREMOS AL MERCADO EN ENERO» : «¿Un fichaje en enero, quizá en ataque? La única zona en la que no nos faltan jugadores es el ataque… Siempre estamos evaluando opciones y, sin duda, trabajaremos para hacer algo, pero veremos cómo llegamos a ese momento. Haremos lo que haya que hacer respetando nuestros parámetros, como siempre».