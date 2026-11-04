El partido contra el Porto ya es fundamental para el Napoli, que debe perseguir un puesto para los playoffs, y para Max Allegri, que, en plena crisis de lesiones, debe intentar olvidar la dura derrota que sufrió como ex en el Juventus Stadium hace solo 3 días.
El encargado de analizar el partido ante los micrófonos de Sky Sport fue el director deportivo Giovanni Manna, que destacó tanto las dificultades para confeccionar el acta del partido por los numerosos problemas físicos de los jugadores de la plantilla como la necesidad de que el club acuda al mercado de enero para reforzarla. Pero no para incorporar a un nuevo delantero centro.
EL PARTIDO: «La Champions todavía es larga y el partido de hoy es importante, sobre todo por el momento delicado que estamos atravesando. Para la autoestima es importante hacer una buena actuación».
DE BRUYNE: «Kevin es un jugador de primer nivel que puede jugar en cualquier zona del campo. Quizá esta noche ocupa una posición más acorde con las cualidades que siempre ha tenido, pero ha demostrado en la Serie A que también puede jugar de organizador. La alineación de hoy también es fruto de lo que somos».
CRISIS DE LESIONES: «En cuanto a las lesiones, también hemos sufrido problemas traumáticos. Algunos tuvieron el año pasado más problemas que en el pasado; por ejemplo, Anguissa nunca los había tenido, mientras que Neres sí. Pero no es una excusa».
«FICHAREMOS EN ENERO» «¿Un fichaje en enero, quizá en ataque? La única posición en la que no nos faltan jugadores es el ataque… Siempre estamos evaluando la situación y, sin duda, trabajaremos para hacer algo, pero veremos cómo llegamos a ese momento. Haremos lo que haya que hacer respetando nuestros parámetros, como siempre».