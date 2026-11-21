Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Malas noticias para el Napoli, que pierde enseguida a Antonio Vergara por lesión.

El centrocampista ofensivo, alineado como titular por el entrenador Massimiliano Allegri por detrás del delantero centro Rasmus Hojlund, se lesiona tras solo 10 minutos de juego en el partido en casa contra el Torino, correspondiente a la duodécima jornada de la Serie A.

En la jugada que acaba con el rechace del portero brasileño Lucas Perri ante el disparo de Matteo Politano, habilitado por un pase de Scott McTominay, Vergara cae al suelo en el área tocándose la pierna izquierda.

Después se cubre la cara con la camiseta para intentar ocultar las lágrimas y se ve obligado a abandonar el campo: en su lugar, Allegri hace entrar desde el banquillo al internacional belga Kevin De Bruyne en el minuto 13.

Anuncios Anuncios

Vergara tendrá que someterse a pruebas para determinar el alcance exacto de su lesión muscular en los flexores de la pierna izquierda.

Para el internacional italiano nacido en 2003, se trata de su segunda baja esta temporada tras la lesión en la pantorrilla sufrida a principios de octubre, que lo mantuvo fuera unos 20 días y le hizo perderse cuatro partidos contra el Frosinone y el Venezia en la Serie A, y contra el Villarreal y el Bodo/Glimt en la Champions League.