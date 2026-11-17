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Posible efecto dominó en el mercado invernal de centrocampistas. La Juventus busca un refuerzo mientras espera la recuperación de los lesionados Khephren Thuram (en enero) y Manuel Locatelli (en marzo). En ese sentido, la ayuda podría llegar, aunque de forma indirecta, del Napoli.

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La Gazzetta dello Sport escribe que la Juventus ha preguntado discretamente por los planes de Frank Anguissa, cuyo contrato vence en junio y que se muestra muy frío ante la posibilidad de renovarlo: las averiguaciones revelan que el internacional camerunés de 31 años (a quien Luciano Spalletti ya dirigió cuando el Napoli ganó el título de la Serie A) no querría esperar al próximo verano y que, ya a principios de 2027, aspiraría a regresar al Marsella.

Con su posible llegada, el Marsella querría hacer más llevadera la salida de Pierre-Emile Hojbjerg, de su misma edad. El consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, también ha recibido excelentes referencias sobre el internacional danés del técnico italiano Roberto De Zerbi, que lo dirigió en Francia.

Desde el verano pasado, y dado que ya lo tuvo en el Tottenham, el director deportivo de la Fiorentina, Fabio Paratici, intenta convencerlo de que se una a él en la Fiorentina, que en enero competirá con la Juve para intentar ficharlo.

Además, la Fiorentina se ha fijado en el central alemán del Birmingham, Phil Neumann (nacido en 1997 y exjugador del Hannover), como alternativa al portugués de 22 años Tiago Gabriel, del Lecce.

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Mientras tanto, Carnevali sigue trabajando para intentar adelantarse a los clubes ingleses interesados en Darryl Bakola, centrocampista francés de 18 años del Sassuolo.

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La relación entre ambos clubes es excelente: su valoración equivale al importe de la cláusula de rescisión (35 millones de euros), aunque se estudia incluir en la operación a un joven de la Juventus Next Gen.

En cuanto al puesto de lateral izquierdo, los dirigentes de la Juventus Massara y Ottolini tienen previstas esta semana varias reuniones de mercado en Milán. También según La Gazzetta dello Sport, el francoargelino Rayan Ait-Nouri sigue siendo el principal candidato y puede salir cedido del Manchester City, seguido del italiano Destiny Udogie, del Tottenham (exjugador del Udinese), y del español Alejandro Balde, del Barcelona.

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Il Corriere dello Sport añade que el objetivo para la próxima temporada es el italiano Lorenzo Bernasconi, que acaba de ampliar su contrato con el Atalanta hasta junio de 2031.

Tuttosport escribe, por su parte, que para el ataque, como alternativa al delantero centro noruego Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, y al estadounidense Folarin Balogun, del Mónaco, la Juventus tiene en su punto de mira a Gustavo Varela, del Monza, que a su vez está interesado en el joven extremo de la Juventus Antonio Stefano Merola.

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El portugués, exjugador del Benfica, también gusta al Napoli, que, sin embargo, según La Gazzetta dello Sport, ya ha contactado con el italiano Sebastiano Esposito, actualmente cedido por el Cagliari al Sassuolo con opción de compra por 11 millones de euros y el 15 % de una futura venta.

Il Corriere dello Sport escribe, por último, que el Napoli no quiere traspasar en enero al centrocampista belga Kevin De Bruyne, pretendido por el PSV Eindhoven.