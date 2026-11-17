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Posible efecto dominó en el mercado de invierno en el centro del campo. A la espera de recuperar a los lesionados Khephren Thuram (en enero) y Manuel Locatelli (en marzo), la Juventus busca un nuevo refuerzo. En ese sentido, la ayuda podría llegarle, aunque indirectamente, del Napoli.

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La Gazzetta dello Sport informa de que la Juventus ha sondeado discretamente los planes de Frank Anguissa, cuyo contrato vence en junio y que se muestra muy frío ante la posibilidad de renovarlo: las averiguaciones apuntan a que el internacional camerunés de 31 años (a quien Luciano Spalletti ya dirigió cuando el Napoli ganó el Scudetto) no querría esperar al próximo verano y, ya a principios de 2027, buscaría regresar al Marsella.

Con su posible llegada, el Olympique de Marsella querría hacer más llevadera la marcha de Pierre-Emile Hojbjerg, de su misma edad. El consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, también ha recibido excelentes referencias del internacional danés por parte de Roberto De Zerbi.

Desde el pasado verano, el director deportivo de la Fiorentina, Fabio Paratici, intenta convencerlo de que se una a él en la Fiorentina, que en enero competirá con la Juve para intentar ficharlo.

Además, la Fiorentina se fija en el central alemán del Birmingham, Phil Neumann (nacido en 1997 y exjugador del Hannover), como alternativa al portugués de 22 años Tiago Gabriel, del Lecce.

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Mientras tanto, Carnevali sigue moviéndose para intentar adelantarse a los clubes ingleses en la puja por Darryl Bakola, centrocampista francés de 18 años del Sassuolo.

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La relación entre ambos clubes es excelente: su valoración coincide con la cláusula de rescisión (35 millones de euros), aunque se estudia incluir en la operación a un joven de la Juventus Next Gen.

En cuanto a la posición de lateral izquierdo, los dirigentes de la Juventus Massara y Ottolini tienen previstos esta semana varios encuentros sobre el mercado de fichajes en Milán. También según La Gazzetta dello Sport, el francoargelino Rayan Ait-Nouri sigue siendo el favorito y podría salir cedido del Manchester City, seguido del italiano Destiny Udogie, del Tottenham (exjugador del Udinese), y del español Alejandro Balde, del Barcelona.

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Il Corriere dello Sport añade que, en cambio, el objetivo para la próxima temporada es el italiano Lorenzo Bernasconi, que acaba de ampliar su contrato con el Atalanta hasta junio de 2031.

Tuttosport señala, por su parte, que para el ataque, como alternativa al delantero centro noruego Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, la Juventus apunta a Gustavo Varela, del Monza, club que a su vez está interesado en el joven extremo ofensivo de la Juventus Antonio Stefano Merola.

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El portugués, exjugador del Benfica, también gusta al Napoli, que, sin embargo, según La Gazzetta dello Sport, ya ha contactado con el italiano Sebastiano Esposito, actualmente cedido por el Cagliari al Sassuolo con opción de compra por 11 millones de euros y el 15 % de una futura venta.

Il Corriere dello Sport señala, por último, que el Napoli no quiere traspasar en enero al centrocampista belga Kevin De Bruyne, pretendido por el PSV Eindhoven.