Nápoles, Musso presiona para volver a la Serie A: contactos avanzados con el Atlético de Madrid para un intercambio con Milinkovic-Savic

Juan Musso y el Atlético de Madrid, pruebas de despedida. El portero argentino de 32 años ha abierto la puerta a la salida porque le gustaría volver a Italia, donde ya jugó, y bien, con el Udinese. Según informó Radio Kiss Kiss y confirmaron nuestras fuentes, el Napoli está avanzando en la negociación por el experimentado portero argentino.





En la operación entrará Vanja Milinkovic-Savic en un intercambio a coste cero: el portero serbio ya ha dado luz verde a la opción del Atlético de Madrid también porque no entra en los planes del Napoli, que ha preferido a Alex Meret como primer portero.