Nápoles, golpe a la Juve: Manna se fija en Sorloth

El Nápoles busca un delantero centro que no sea solo un suplente de Hojlund. El primer nombre en la lista de Manna es Alexander Sorloth, visto como el complemento ideal para la delantera que Massimiliano Allegri tendrá la próxima temporada. Ya hubo contactos para saber en qué pie se encuentran las negociaciones con la Juventus.





El jugador gusta a varios clubes que ya han sondeado al Atlético de Madrid. Con la oferta correcta podría marcharse, y el Nápoles busca asegurarse una vía preferente para evitar sorpresas.