Nápoles cierra acuerdo con Zeballos: hay oferta y estas son las cifras

El Nápoles, presidido por Aurelio De Laurentiis y dirigido por Giovanni Manna, prepara el primer fichaje para Massimiliano Allegri.

Según Fabrizio Romano en su canal deYouTube, la oferta del Nápoles al Boca Juniors por Exequiel Zeballos está a punto de concretarse, tras cerrarse en secreto hace semanas el acuerdo con el jugador argentino nacido en 2002. La oferta formal del Napoli alcanzará los 10 millones de dólares (unos 8,72 millones de euros) y ahora la decisión queda en manos de Boca Juniors, que valorará si esa cifra se ajusta al valor de un jugador cuyo contrato vence el 31 de diciembre de 2026.

El jugador, nacido en La Banda, rechazó 20 millones netos en cuatro años del CSKA Moscú, pues solo quiere recalar en Italia y vestir la camiseta azul del Nápoles.

Zeballos solo quiere el Nápoles y, tras acordar un contrato de cinco años con salario de 1,3 millones netos por temporada, presiona junto a su entorno para que la operación se cierre cuanto antes. — para que la operación se cierre cuanto antes y pueda ponerse a disposición de Allegri.