El excentrocampista de la Roma y el Inter, que ahora juega en el Patro Eisden Maasmechelen de la Challenger Pro League (segunda división belga), vuelve a ser noticia por un incidente fuera del terreno de juego: Según los principales medios belgas, la noche del 20 de junio de 2026 cometió varias infracciones de tráfico en Ranst, cerca de Amberes.





Según la policía, el coche del futbolista se saltó un semáforo en rojo a gran velocidad y rozó un coche patrulla de incógnito. Al detenerlo, los agentes comprobaron que el jugador, de 38 años, conducía sin permiso válido, pues ya le habían retirado la licencia. El fiscal de Amberes confirmó el hecho.





La prueba de alcoholemia dio negativo, pero la policía incautó el vehículo y Nainggolan deberá comparecer ante el tribunal. A través de su representante legal, Omar Souidi, el excentrocampista de la selección belga ofreció su versión de los hechos. “No conduje por pereza o imprudencia, sino porque mi hija me llamó asustada y necesitaba ir al hospital. Fui a buscarla porque creí que requería atención médica”.