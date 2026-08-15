Naïf Aguerd rompe su silencio y revela el motivo del fracaso de su fichaje por la Real Sociedad

El marroquí Nayef Aguerd, defensa del Olympique de Marsella, zanjó la polémica en torno a las causas del fracaso de su traspaso a la Real Sociedad durante el mercado de fichajes de verano, negando de forma categórica que un problema médico estuviera detrás del hundimiento de la operación, y asegurando que las pruebas a las que se sometió se realizaron con éxito y contaron con la aprobación de ambos clubes.

Aguerd afirmó, a través de sus cuentas en las redes sociales, que las pruebas médicas a las que se sometió antes de su traspaso a la Real Sociedad "salieron bien" y obtuvieron el visto bueno de los dos clubes, aclarando que la discrepancia no estaba relacionada con su estado de salud, sino con la forma en que regresaría a la competición tras un periodo alejado de los terrenos de juego.

El defensa marroquí, con 59 partidos internacionales, explicó que deseaba volver de forma gradual a jugar tras someterse a una cirugía en la zona del pubis, con el fin de recuperar por completo su puesta a punto física, mientras que el cuerpo técnico de la Real Sociedad, dirigido por Pellegrino Matarazzo, quería contar con él de manera inmediata.

Aguerd subrayó que la diferencia de puntos de vista sobre su programa de vuelta a los terrenos de juego fue la verdadera causa del fracaso de la operación, recalcando su respeto por la postura del entrenador y la inexistencia de cualquier desavenencia personal o médica que provocara la ruptura de las negociaciones.

Diversos informes de la prensa española habían vinculado el fracaso del traspaso del jugador marroquí a la Real Sociedad con la existencia de un problema físico durante el reconocimiento médico, pero Aguerd desmintió esa versión, aclarando que el asunto se limitó al acuerdo sobre el protocolo adecuado para recuperar su puesta a punto de forma gradual y segura.

El defensa del Marsella quiso dejar claro que su decisión no encierra ninguna ofensa hacia la Real Sociedad, club en el que ya jugó anteriormente y por el que siente un aprecio especial, asegurando que su postura vino motivada por la responsabilidad y el deseo de preservar su puesta a punto física durante toda la temporada.

Al mismo tiempo, Aguerd renovó su compromiso con el Olympique de Marsella, señalando que es consciente de la situación económica del club y de la posibilidad de que se produzcan cambios antes del cierre del mercado de fichajes, pero recalcó que seguirá dando lo máximo de sí y defendiendo los colores del equipo, a sus compañeros y a su afición mientras siga siendo jugador del club francés.