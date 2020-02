Nahuel Gallardo, el hijo del entrenador que debió irse de River y podría debutar en el Monumental

Tras sólo siete partidos en más de dos años bajo el mando de su padre, el mayor de los hijos del DT se fue a Defensa y Justicia. ¿Debuta el sábado?

Cuando Marcelo Saracchi fue transferido al fútbol alemán a mediados de 2018 y la dirigencia de River decidió no llenar el hueco que había quedado en el plantel, pareció que había llegado la gran oportunidad para Nahuel Gallardo: el hijo del Muñeco quedó como la primera alternativa a Milton Casco en el lateral izquierdo y, tras un año de entrenarse con el plantel del Millonario, finalmente le llegó la chance de comenzar a sumar ruedo en Primera. Sin embargo, dos años y apenas siete partidos después, el juvenil decidió abandonar el nido en busca de la continuidad que su padre no le dio.

El pibe, que cumplirá 22 años el próximo 9 de mayo, debutó en Primera el 29 de octubre de 2017, en un partido frente a Talleres por la Superliga en el que el entrenador paró un equipo plagado de juveniles antes de jugar las semifinales de la Libertadores contra . Después de aquella primera experiencia, el mayor de los herederos del Muñeco tuvo que esperar más de un año para volver a disputar un encuentro oficial: el 3 de diciembre de 2018, seis días antes de la histórica final frente a Boca en Madrid, jugó desde el arranque en otra formación plagada de suplentes.

Esa situación fue una constante para Nahuel durante este tiempo: de los cuatro partidos que disputó como titular tras aquel encuentro contra el Lobo, sólo en uno compartió la cancha con los habituales titulares de River (triunfo 2-0 sobre Talleres, en la anteúltima fecha de la Superliga 2018/19). En tanto, en apenas una ocasión entró como suplente.

¿Cómo juega? El mayor de los tres hijos del Muñeco llegó a River en Novena y es marcador de punta izquierdo aunque también contó que puede jugar de marcador central o incluso más adelantado. Fanático del Millonario y orgulloso de su papá, siempre alienta a los de Núñez en la cancha y defiende con uñas y dientes a quien se meta con su viejo a través de las redes sociales. En la cancha, también es temperamental: en agosto de 2017 se fue a las manos tras un cruce con un jugador de San Martín de Burzaco en un amistoso de la Reserva.

"Si Nahuel está acá es porque ha hecho méritos, yo no le regalo nada a nadie. Lo vivo con naturalidad. Lo veo como un jugador más del plantel, porque si no le estaría haciendo daño a él", aseguró Gallardo en 2018, cuando decidió inscribirlo en la lista de buena fe para la fase final de la Libertadores. El tiempo le dio la razón: sin favoritismo alguno, el defensor se dio cuenta que no tendría demasiadas posibilidades de jugar en River y sobre el final del mercado de pases del verano 2020, decidió aceptar una oferta para irse a préstamo a . Ahora, apenas unas semanas después de su partida, a Nahuel le llegaría la chance de debutar justamente contra el Millonario, en el partido que podría definir la consagración de su papá y sus excompañeros en la Superliga.

"Son sensaciones raras, porque yo crecí ahí, como persona también. Pero ahora me toca estar del otro lado, con otra camiseta. Me debo a Defensa, así que si me toca jugar, lo haré de la mejor manera", señaló el futbolista, en declaraciones a ESPN, y agregó: "Trato de no pensar mucho ahora en todo lo que significará la vuelta al Monumental. Tengo que poner mi cabeza acá, en hacer lo que debo hacer por mi club, que es Defensa. Trato de ocuparme solamente en lo que tengo que hacer dentro de la cancha si me toca juga".