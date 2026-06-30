Nagelsmann, tras la decepción del Mundial: «No voy a dimitir... Quiero seguir con Alemania»

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, rechaza dimitir tras la temprana eliminación del Mundial 2026 y asegura que quiere seguir al frente de la Mannschaft.

Paraguay eliminó a Alemania en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 tras ganar 4-3 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el partido disputado en la madrugada del martes en el estadio de Boston, Estados Unidos.

Con este resultado, Paraguay avanza a octavos y aguardará al ganador de Francia y Suecia, que jugarán el miércoles.

Tras la eliminación, Nagelsmann declaró a «Magenta» que no piensa dimitir, pues su contrato dura hasta 2028.

Sobre el partido, el seleccionador alemán declaró a Foot Mercato: «Tardamos mucho en jugar de una banda a otra. En un momento dado, pasamos a un estilo más directo; podríamos haberlo hecho diez veces más».

Reconoció que faltó eficacia en ataque y que la decepción es enorme, pues el equipo estaba concentrado y equilibrado.

Y concluyó: «Cuando te eliminan, es una experiencia decisiva. Estoy listo si la Federación me quiere; si no, que me lo digan. Quiero seguir y no pienso rendirme».