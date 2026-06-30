Nagelsmann: ¡Lo que ha hecho el árbitro marroquí es un auténtico escándalo!

Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, ha calificado de «auténtico escándalo» la anulación del gol de Jonathan Tah en el partido de dieciseisavos del Mundial, perdido ante Paraguay (1-1, 4-4 en penaltis).

Tah creía haber clasificado a Alemania ante Paraguay en el estadio Boston, pero terminó siendo el responsable de la derrota.

En el minuto 102, el central del Bayern Múnich saltó alto para cabecear un córner de Nathaniel Brown y batir la portería.

Tah celebró con entusiasmo lo que parecía el gol de la victoria, pero su alegría se esfumó cuando el árbitro marroquí Jalal Jaid anuló el tanto.

Nagelsmann declaró en ZDF: «Es un auténtico escándalo». ¿El motivo? Una leve falta de Valdemar Anton sobre el portero Orlando Gil; aunque el guardameta se levantó al instante, el árbitro consideró que le había obstaculizado.

El técnico alemán, Julian Nagelsmann, estalló tras el partido: «No es solo un escándalo, es un escándalo en todos los sentidos... No hubo falta alguna».