Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Nagelsmann: ¡Lo que ha hecho el árbitro marroquí es un auténtico escándalo!

J. Nagelsmann
Alemania
World Cup
Alemania vs Paraguay
Paraguay
Alemania
Paraguay
EE. UU.

La eliminación de Alemania del Mundial...

Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, ha calificado de «auténtico escándalo» la anulación del gol de Jonathan Tah en el partido de dieciseisavos del Mundial, perdido ante Paraguay (1-1, 4-4 en penaltis).

Tah creía haber clasificado a Alemania ante Paraguay en el estadio Boston, pero terminó siendo el responsable de la derrota. 

En el minuto 102, el central del Bayern Múnich saltó alto para cabecear un córner de Nathaniel Brown y batir la portería.

Tah celebró con entusiasmo lo que parecía el gol de la victoria, pero su alegría se esfumó cuando el árbitro marroquí Jalal Jaid anuló el tanto.

Nagelsmann declaró en ZDF: «Es un auténtico escándalo». ¿El motivo? Una leve falta de Valdemar Anton sobre el portero Orlando Gil; aunque el guardameta se levantó al instante, el árbitro consideró que le había obstaculizado.

World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

El técnico alemán, Julian Nagelsmann, estalló tras el partido: «No es solo un escándalo, es un escándalo en todos los sentidos... No hubo falta alguna».

Anuncios