Nagelsmann estalla de rabia: el liderato del grupo se ha convertido en un castigo

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, y su cuerpo técnico afrontan una exigente sesión de preparación para la ronda de 32 de la Copa del Mundo.

Alemania lidera el Grupo E antes de su tercer partido contra Ecuador y no conocerá a su próximo rival hasta la última jornada del sábado.

Está previsto que Alemania se midan el lunes en Boston al tercero de uno de los grupos A, B, C, D o F, lo que deja a Nagelsmann solo 48 horas para analizar al rival.

Por ello, el seleccionador expresó su descontento a la prensa: «No creo que sea lo ideal que se nos castigue por ser líderes del grupo... En mi opinión, es injusto».

Añadió: «Es mejor pasar la noche del sábado trabajando intensamente y presentar el equipo el domingo».

Aun así, sus asistentes ya prepararon parte del análisis para no empezar de cero y repartieron el estudio de los posibles rivales.

Con ironía, Nagelsmann destacó el ambiente del equipo técnico: “Al ser jóvenes, pueden pasar toda la noche trabajando sin que les pase nada”.