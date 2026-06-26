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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Nagelsmann admite ante Klopp: Alemania se autodestruyó ante Ecuador como Japón

J. Nagelsmann
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Errores catastróficos

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, afirmó que su equipo se “suicidó futbolísticamente” al cometer graves errores que provocaron la derrota 2-1 ante Ecuador.

En declaraciones a Johannes B. Körner, Jürgen Klopp y Mats Hummels para «Magenta TV», afirmó: «Empezamos muy bien el partido. Cuando nos adelantamos tan pronto, debemos ser más contundentes y mantener la ventaja hasta el final. Sin embargo, tras el gol encajado, cometimos un auténtico “harakiri” por nuestros errores de posicionamiento y Ecuador lo aprovechó presionándonos más arriba».

El «harakiri» es un rito japonés de suicidio por honor que implica abrirse el vientre.

Nagelsmann defendió a Manuel Neuer en el gol decisivo de Gonzalo Plata en el MetLife Stadium: «El jugador entra por detrás, coloca el pie, y es muy complicado para el portero realizar esa parada... Es muy frustrante para Mano porque aún no ha tenido esa jugada decisiva».

El seleccionador alemán rechazó culpar a nadie por el ritmo lento del partido y añadió: «Confiamos en todos los jugadores y debemos darles la oportunidad de demostrar su valía. Ecuador se jugaba todo y presionaba con fuerza. Perdimos la organización y apenas pudimos reaccionar. En la segunda parte, se merecieron la victoria».

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También admitió que su equipo se precipitó, perdió paciencia y cedió el control al avanzar las líneas.

Reconoció su error: «Permitimos que Ecuador presionara en zonas altas».

En la rueda de prensa, insistió en aceptar la derrota y pasar página para centrarse en el partido de dieciseisavos contra uno de los ocho mejores terceros.

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