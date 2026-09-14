Al 0-2 en el arranque de la temporada y al preocupante 0-5 en casa contra el FSV Mainz le siguió un nuevo debacle para el HSV en el campo del RB Leipzig. El segundo 0-5 consecutivo deja a los hamburgueses en el puesto 18.

Sin embargo, a diferencia del equipo sobre el terreno de juego, la dirección deportiva del HSV transmite una imagen de unidad y una visión clara.

«Hay un acuerdo de principio», dijo el domingo el entrenador jefe Merlin Polizin en DAZN. «Se trata de detalles. Nadie tiene que preocuparse por mí ni por el cuerpo técnico».

La confirmación llegó de la nueva directora deportiva Kathleen Krüger: «El proceso para conocernos ya ha terminado. Estamos básicamente de acuerdo. Son simplemente pequeñas cosas y procesos que aún tenemos que completar. Todos seguimos en la misma línea. No percibo ninguna inquietud en el entorno del HSV. Más bien al contrario: en el equipo sabemos lo que tenemos los unos con los otros. Nadie siente inseguridad. Sabemos que vamos a caminar juntos hacia el futuro».

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El HSV se derrumba tras una remontada frustrada

Cabe destacar que ambas declaraciones se produjeron antes del partido en Leipzig, en el que el HSV, pese a un inicio valiente, encajó dos goles fáciles y desde entonces fue a remolque ante un participante de la Champions League.

En la segunda parte, los hamburgueses apretaron en busca del gol que los metiera en el partido y desaprovecharon algunas buenas ocasiones, antes de que el RB pusiera el 3-0. Bajo el impacto del tercer golpe, los visitantes encajaron otros dos tantos en rápida sucesión.

Aun así, Polzin trató de poner el foco en lo positivo: «O ves el resultado final y dices: igual de jodido que la semana pasada. Por otro lado, he visto a un equipo que ha intentado hacer muchas cosas mejor que la semana pasada».

Merlin Polzin exige: el HSV debe "subir brutalmente el nivel"

Aun así, había que «subir brutalmente el nivel». «Es un reto que también me hace ser positivo, porque veo la reacción de los chicos», dijo Polzin.

Los hamburgueses cierran la tabla tras tres partidos con cero puntos y una diferencia de goles de 0-12. En el último partido antes del parón de selecciones, el próximo sábado (15.30 horas/Sky) en el campo del 1. FC Köln, el equipo debe mostrarse «más claro y más sereno», exigió el capitán Nicolai Remberg. Y añadió: «Que puntuar sienta bien está fuera de toda duda. Pero que yo me plante y diga que tenemos que puntuar o si no todo se ha acabado, también es un chiste. Pero está claro que una experiencia positiva le vendría bien al equipo».

El director de fútbol profesional Claus Costa explicó en DAZN que no es partidario del «accionismo», aunque «el resultado desnudo sea desalentador» y ante el Köln se exija «otra cara».

Puede que la euforia se haya desvanecido en el HSV, pero realmente nadie parece caer en el pánico.