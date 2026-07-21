Según L'Equipe, el Real Madrid analiza fichar a Torres, quien milita en el Barcelona, su archirrival.

El Madrid sigue de cerca su situación contractual, que finaliza en 2027, aunque aún no ha hecho movimientos formales.

De concretarse, el Madrid competiría con el PSG, que también sigue al delantero, y con el propio Barça, que busca retenerlo.

¿Renovará Ferran Torres con el FC Barcelona?

Según Mundo Deportivo, el Barça planea reunirse la próxima semana para negociar su ampliación de contrato. Según Mundo Deportivo, el Barça debería pagar ocho millones extra al Manchester City si Torres renueva. El campeón español lo fichó en 2022 por 55 millones.





Getty





Aunque no siempre es titular, la temporada pasada fue clave con Hansi Flick y puede actuar tanto de ‘9’ como en ambas bandas. Además, este verano ya ficharon a Anthony Gordon (Newcastle United) y pronto sumarán a Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).

Así que el jugador podría replantearse su futuro y el Barça valorar su venta un año antes de la finalización del contrato, en 2027, para evitar perderlo gratis.

¿Del Barça al Real Madrid? El último en dar ese paso fue Javier Saviola.

Si Torres y el Madrid llegaran a un acuerdo, el eco sería enorme. Los traspasos entre ambos equipos son tabú y muy excepcionales. El último que dio el paso fue Javier Saviola en 2007. Hace casi 20 años, el exdelantero argentino fichó por el Madrid procedente del Barça sin coste.

Antes, en 2000, Luis Figo había hecho el mismo recorrido. El portugués nunca volvió a Barcelona; en su regreso al Camp Nou con el Real Madrid en noviembre de 2002, los hinchas azulgranas le lanzaron una cabeza de cerdo mientras iba a sacar un córner.