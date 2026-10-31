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El exdelantero Hernan Crespo cree que el Inter sigue siendo el equipo a batir en la lucha por el título de la Serie A esta temporada. Sin embargo, el argentino sostiene que su rival de la ciudad, el AC Milan, ha mejorado drásticamente bajo las órdenes de Ruben Amorim y podría recortar la distancia fácilmente en las próximas semanas.

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Crespo evalúa a los aspirantes al título

Crespo apuesta por el Inter para ganar el título de la Serie A y lo considera el equipo mejor preparado de Italia. El exdelantero, que jugó en los dos clubes de Milán durante su carrera, cree que el equipo de Cristian Chivu tiene una clara ventaja sobre sus rivales.

Sin embargo, Crespo también destacó los rápidos progresos del Milan desde que Amorim asumió el cargo en verano. Insiste en que la lucha por el título está lejos de decidirse mientras los dos grandes se preparan para enfrentarse en el próximo derbi della Madonnina.

El Inter sigue siendo un acorazado de la Serie A

El Inter ha impresionado a Crespo por su capacidad de resistencia y su superioridad técnica en las primeras fases de la temporada. El argentino cree que tiene todas las herramientas y la fortaleza mental necesarias para conquistar el scudetto.

«Creo que el Inter es el equipo mejor preparado para ganar el scudetto. Con esto no quiero decir que vaya a ganarlo con seguridad, pero sin duda tiene todo lo necesario para hacerlo», declaró Crespo a La Gazzetta dello Sport. «Tiene fortaleza mental; de lo contrario, no habría podido protagonizar todas esas remontadas».

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No obstante, advirtió de la necesidad de equilibrar los compromisos nacionales y continentales: «Tiene que tener cuidado de no gastar demasiada energía en la Champions League, como la Roma. Aun así, el equipo de Chivu me parece un acorazado. Hundirlo, al menos en Italia, parece imposible».

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Amorim transforma la plantilla del AC Milan

Aunque el Inter sigue invicto, el Milan también ha mostrado un buen nivel esta temporada y está a solo siete puntos de su rival de la ciudad. Crespo admitió que le ha sorprendido la rapidez con la que Amorim ha implantado su idea táctica en San Siro.

«El Milan todavía está un poco más atrás, pero ha progresado considerablemente», explicó. «Un progreso que, lo admito, mea culpa, no creía posible en tan poco tiempo. Hoy, el Milan parece un equipo compacto».

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«Sabe lo que tiene que hacer en defensa y en ataque. Aún no está al nivel del Inter, pero es fácil recortar la distancia. A veces, una racha de dos o tres victorias basta para que se produzca un punto de inflexión».

Una semana crucial para ambos clubes

El próximo derbi della Madonnina ofrecerá una evaluación definitiva de las opciones de ambos equipos de ganar el título. Una victoria de cualquiera de los dos podría marcar la dinámica durante el resto de la temporada de la Serie A.