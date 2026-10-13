Se acerca la fecha del regreso de Frenkie de Jong a los terrenos de juego, pero recuperar su puesto de titular en el Barcelona no será un paseo, sino una auténtica batalla que podría ser la más difícil de su trayectoria con el conjunto blaugrana, en vista de los grandes cambios que ha experimentado el centro del campo del equipo durante su ausencia.

Este es el resumen de la contundente advertencia que lanzó el exinternacional neerlandés Khalid Boulahrouz a su compatriota Frenkie de Jong, al asegurar que el camino hacia el once inicial se ha vuelto más complicado que nunca.

Boulahrouz afirmó, en un llamativo análisis en el canal "Ziggo Sport" recogido por el diario "Sport", que la llegada de Rodri ha cambiado por completo el panorama en el centro del campo del Barcelona, y que el neerlandés afrontará una competencia mucho más dura que la que había antes de su lesión.

El que fuera defensa del Chelsea y del Sevilla aseguró que Rodri se ha convertido en un jugador imprescindible en el sistema del técnico Hansi Flick: "Mientras Rodri esté, creo que esa seguirá siendo su posición. Es un titular indiscutible y, actualmente, el mejor centrocampista del mundo. Sabe robar balones, atacar, y tiene un impacto inmediato. Es la opción ideal en esa posición".

Boulahrouz explicó que, con Rodri como pivote fijo delante de la defensa y con las posiciones más ofensivas normalmente reservadas para Dani Olmo o Fermín López, Frenkie se verá obligado a competir directamente con Pedri por el puesto restante en el centro del campo.

Y añadió entre risas: "Será una competencia real entre Pedri y Frenkie. Ambos son jugadores extraordinarios. Personalmente, disfruto viendo jugar a Frenkie. Aun así, son dos tipos distintos de futbolistas".

Explicó la diferencia entre ambas estrellas con estas palabras: "Pedri se centra más en llegar a los delanteros. Es un enlace entre el centro del campo y el ataque. Frenkie, en cambio, es un organizador, el primer jugador al que busca el equipo cuando construye el ataque desde atrás; suele ser el primer punto de encuentro. Es un futbolista importante para el equipo, con o sin balón".

A pesar de esta feroz competencia, Boulahrouz no descartó una solución que permita al técnico alemán alinear a los tres centrocampistas juntos, y cerró su intervención diciendo: "Creo que también pueden jugar muy bien como trío".

La solución está en no enfrentar a Pedri y De Jong cara a cara, sino en alinear al trío en un mismo sistema integrado, en el que Rodri sea la pieza fija e intocable como pivote delante de la defensa, mientras los otros dos se complementan en sus funciones. Esta solución supone transformar la pugna individual por un único puesto en un triángulo de oro que reúne al mejor recuperador de balones del mundo, al primer organizador del juego y al enlace más peligroso hacia el ataque.

Frenkie, vinculado al Barcelona con contrato hasta 2029, se encuentra en las últimas fases de su recuperación de la lesión de rodilla que sufrió durante el Mundial, y su mayor reto ahora consiste en convencer a Flick de que merece recuperar su sitio en un centro del campo que cuenta también con Marc Bernal y Gavi, en un momento en el que han aparecido informaciones que apuntan a que el técnico se plantea seriamente utilizarlo como central.



