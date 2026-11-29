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El Borussia Dortmund considera que las decisiones arbitrales le perjudicaron en la derrota por 1-2 ante el Bayer Leverkusen. La anulación del que habría sido el 2-0, marcado por Nico Schlotterbeck, provocó un gran malestar en el BVB.

El entrenador Niko Kovac dio rienda suelta a su enfado tras el pitido final en una entrevista con DAZN y dejó claro que no entendía en absoluto la decisión del árbitro Daniel Schlager. «Fíjese en Flekken (portero del Bayer Leverkusen, n. de la r.). Ve el balón en todo momento. Nadie puede decirme que eso es fuera de juego. No lo acepto. Es una decisión errónea. Habría sido el 2-0 antes del descanso», protestó el croata.

¿Qué había pasado? Tras un centro desde la izquierda, Nico Schlotterbeck había enviado el balón a la portería del Leverkusen con un cabezazo. Sin embargo, el gol fue anulado poco después porque Serhou Guirassy, aunque no tocó el balón en el centro, estaba en posición de fuera de juego y, a juicio del árbitro, obstaculizó de forma decisiva la visión del guardameta del Bayer, Mark Flekken.

Waldemar Anton también se mostró desconcertado por la decisión y después criticó con dureza la actuación arbitral. «No sé cómo puede ser fuera de juego. El portero no se ha quejado. En general, el árbitro no ha estado bien hoy. Hay que decirlo sinceramente. No es una excusa, pero pitar cada mínima cosa y sacar tarjetas amarillas en un partido así no le hace ningún bien al juego. Ha habido muchas acciones con las que no he estado de acuerdo. Lo del 2-0 es tremendo. Tengo curiosidad por saber qué dice al respecto», explicó el defensa.

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El portero del BVB Gregor Kobel opina de forma parecida: «Me cuesta entenderlo, porque no está en la trayectoria del disparo. Reacciona con normalidad. Si se pita, debería hacerse con más criterio. Creo que queda demasiado a la interpretación. No habría llegado al balón aunque Serhou no estuviera ahí», dijo el suizo. De hecho, Flekken compartió esa valoración y admitió ante Sky : «Sinceramente, ni siquiera veo a Guirassy. Ahí tuvimos suerte». Schlager, en cambio, rechazó una entrevista con Sky y se limitó a comentar la jugada con estas palabras: «Las imágenes hablan por sí solas».

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Pero la anulación del gol no fue lo único que Kovac no entendió. El entrenador del BVB consideró que su equipo también salió perjudicado en otras jugadas polémicas y enumeró en la entrevista varias acciones con las que no estaba de acuerdo. «Luego está la falta sobre Kosta (Konstantinos Karetsas, n. de la r.), que se marcha lesionado, porque también fue una patada. Y tenemos otras dos posibles jugadas de penalti en la segunda parte: un agarrón a Schlotti y una falta clara sobre Maximilian Beier, de la que el árbitro dice que no es suficiente. ¿Qué tiene que pasar para que señalen un penalti?»

La jugada de Beier fue la que más vueltas le dio el técnico de 54 años. En ella, Edmond Tapsoba, del Leverkusen, tocó dentro del área tanto el balón como el pie de Beier. Para Kovac, fue un penalti claro: «Esa falta la pita sin duda en el centro del campo. Ahora quiere decirme que dentro del área no se pita. Da igual dónde se produzca la falta, hay que pitarla». Kovac también señaló una posible falta sobre Schlotterbeck: «El agarrón de Medina a Schlotterbeck es exactamente lo mismo. No tengo mucho que decir sobre el árbitro. Hoy ha hablado bastante con sus decisiones».

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En lo deportivo, la primera derrota del Dortmund en la Bundesliga esta temporada resulta especialmente dolorosa. Tras el 0-0 del Bayern de Múnich ante el Hamburgo, el BVB dejó escapar la oportunidad de ampliar a cuatro puntos su ventaja al frente de la clasificación. En su lugar, la diferencia entre los aurinegros y el campeón récord sigue siendo de un solo punto. No hay mucho tiempo para tomar aire: el Dortmund disputará ya el miércoles los octavos de final de la Copa de Alemania contra el Eintracht de Fráncfort.