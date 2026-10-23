La leyenda Neymar no oculta su entusiasmo por el buen nivel que está mostrando su club, el Santos, pero, al mismo tiempo, ya ha comenzado a trazar sus planes para después de su retirada del fútbol.

Tras haber iniciado su carrera profesional a los 17 años, y con 34 en la actualidad, Neymar reveló su deseo de tomarse un largo período de descanso después de colgar las botas.

La cadena brasileña "Ge Globo" publicó las declaraciones de Neymar, realizadas durante una entrevista con el canal Varanda Gourmet.

Neymar dijo: "Es evidente que, cuando me retire, pasaré un año entero sin hacer absolutamente nada".

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Y continuó: "Lo viviré de esta manera: si hoy me apetece jugar al fútbol, jugaré. Pero si hoy no tengo ganas de hacer absolutamente nada, no haré nada".

La estrella brasileña también explicó que, pese a su gran pasión por practicar el fútbol, no le gusta ver los partidos por televisión.

Aclaró: "No, no me gusta. Me gusta el baloncesto, pero lo veo solo de vez en cuando. Me da rabia cuando veo fútbol".

Neymar añadió: "Cuando hablo de esto en las entrevistas o con mis amigos, nadie me creía. Yo amo el fútbol, pero amo practicarlo. Eso de sentarme en el sofá y encender la televisión para ver un partido, no puedo hacerlo".

Y prosiguió: "Cuando los chavales se alojaban conmigo en París y Barcelona, la televisión los sábados y domingos solo emitía partidos de fútbol. Me enfadaba muchísimo, y ni siquiera me quedaba en el salón".