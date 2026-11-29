El Barcelona visitó al Deportivo de La Coruña en la noche de este domingo en el estadio de Riazor, en partido correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga.
Raphinha marcó tres goles en la victoria por 5-1, en los minutos 50, 83 y 90+1.
Según la cuenta de estadísticas «Mister Chip» en la red social «X», Raphinha eleva su cuenta a 18 goles en las primeras 14 jornadas de LaLiga, y ningún jugador había marcado tantos goles a estas alturas de la temporada desde Cristiano Ronaldo, exleyenda del Real Madrid y actual estrella del Al Nassr saudí, en la temporada 2014-2015 (23 goles).
La cuenta añadió que el Barcelona ha alcanzado los 56 goles tras 14 jornadas, y que en la historia de LaLiga solo el Athletic Club superó esa cifra en las primeras 14 jornadas, en la temporada 1930-1931 (64 goles).