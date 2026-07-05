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Nadie le llega a la suela del zapato... Fozinia supera a Buffon y a las leyendas de la portería mundial

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup
Vozinha
G. Buffon
I. Casillas
Damián Martínez
T. Courtois
M. Neuer
Argentina
Cabo Verde
EE. UU.
Italia
España
Bélgica
Alemania

Se despidió del Mundial y se coronó como rey de «Instagram»

El Mundial ha catapultado a algunas estrellas fuera del campo; el ejemplo más claro es el portero de Cabo Verde, Fozinha.

Este portero, hasta entonces desconocido, se ha convertido en pocos días en un fenómeno de masas en Instagram.

Fozinha, de 40 años, ya es el portero con más seguidores en Instagram, por encima de leyendas como Buffon y Casillas, y de estrellas actuales como Courtois, Neuer y Martínez.

Fozinia y su selección debutaron en el Mundial 2026 y cayeron en octavos tras un épico 2-3 ante la campeona Argentina, que marcó el gol decisivo en el 111’. (min. 111).

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World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Egipto crest
Egipto
EGY

Este domingo superó los 25,7 millones de seguidores.

Así, supera a estrellas como Iker Casillas (20,4 M), Thibaut Courtois (18 M), Emiliano Martínez (15,1 M) y Manuel Neuer (15 M).

También superó a Gianluigi Buffon (10,9 M), Alisson Becker (9,1 M), Yassine Bounou (7,5 M), Gianluigi Donnarumma (6,7 M) y Mike Maignan (2,1 M).

Fozinha, con 92 partidos internacionales, lideró a Cabo Verde a su mejor logro histórico.

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