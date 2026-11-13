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En un momento en el que el Zamalek atraviesa crisis financieras y administrativas entrelazadas, Hussein Labib, presidente del club, realizó una serie de declaraciones llamativas que abrieron asuntos espinosos dentro del club blanco, empezando por el futuro del exdirector deportivo John Edward, pasando por las multas a los jugadores y los problemas financieros, hasta llegar a la posibilidad de desprenderse de estrellas del equipo para obtener la liquidez necesaria.

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Labib explicó, en declaraciones a través del canal "On Sport", que la salida de John Edward del cargo de director deportivo se produjo como consecuencia de discrepancias sobre algunos asuntos y peticiones en las que este último insistió, negando que el motivo fuera su deseo de apartar a la junta directiva del área del fútbol. Afirmó que el regreso de Edward sigue siendo una posibilidad si así lo requiere el interés del club, señalando que mantuvo una reunión con él recientemente, como hace con varios responsables anteriores y actuales, y apuntando a que el exdirector deportivo todavía tiene derechos económicos que reclama cobrar.

En el asunto de las multas y los casos que provocaron la ira de la afición del Zamalek, el presidente del club afirmó que el asesor jurídico se encarga de investigar este expediente sin intervención suya, y tiene la potestad de citar a cualquier persona que considere necesario escuchar, con el objetivo de determinar las responsabilidades y llegar a la verdad. Reconoció que la junta directiva asume la responsabilidad, de forma directa o indirecta, de las crisis relacionadas con los derechos económicos de los jugadores extranjeros, entre ellos Omar Faraj, Abdel Hamid Maali y Salah Mosaddek, subrayando que la investigación abarcará a cada jugador y a cada persona que quizá haya descuidado el cumplimiento de sus obligaciones.

Labib insistió en que no puede comprometerse a cerrar todos los casos ni a saldar las deudas vinculadas a ellos antes de que aparezcan los resultados de las investigaciones, pero prometió revelar la verdad y determinar cómo tratar los expedientes económicos pendientes. En el mismo sentido, señaló que el retraso en los derechos económicos de Oday Dabbagh y Shiko Banza les llevó a dirigir un ultimátum al club, explicando que la futura sociedad de fútbol tendrá un papel en la resolución de la crisis de los derechos económicos de los jugadores.

El presidente del Zamalek defendió la continuidad de Moatamed Gamal al frente del equipo, afirmando que su apuesta por el técnico se debe a su calidad, su lealtad al club y los logros que ha conseguido, pese a las lesiones y los retos que ha afrontado el equipo. Explicó que los resultados obtenidos por el entrenador son buenos dadas las circunstancias actuales, pero que eso no impide debatir con él sobre algunos asuntos técnicos, señalando que la dirección estudia con él la posibilidad de contar con un asistente extranjero, sin imponerle ningún nombre, para que su responsabilidad técnica siga siendo clara.

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Asimismo, Labib reconoció que la actuación del Zamalek ante el Misr Lel Takamol no fue buena, apuntando a que Moatamed Gamal lo admitió y que la dirección debatirá con él las causas del bajón. Reveló al mismo tiempo que Hossam El Zanaty no ha resuelto su situación respecto a incorporarse al club, aunque desea su presencia, mientras que se negó a entrar en las causas del retraso en el inicio del periodo de preparación, afirmando que los jugadores no utilizaron los derechos económicos como medio de presión sobre la dirección ni se negaron a comenzar los entrenamientos por el retraso en el cobro de su dinero.

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La salida de Bezerra: distintas cuentas de cara al futuro

En uno de los puntos más destacados que abordó, Labib reveló los detalles de la salida de Joan Bezerra rumbo al Shabab Al Ahli de Dubái, de los Emiratos, negando que el jugador se hubiera rebelado contra el Zamalek u obligado al club a venderlo. Explicó que el jugador recibió una oferta que incluía grandes ventajas económicas, según la información que le llegó, y que las negociaciones terminaron con un acuerdo que calificó de bueno, pese a reconocer la pérdida de un jugador importante en las filas del equipo.

Añadió que el Zamalek obtuvo 3 millones de dólares de forma inmediata, además de 2 millones de dólares más adelante, aparte de aportar 900.000 dólares que se adeudaban al club anterior del jugador, explicando que una parte de los ingresos de la operación se destinará a saldar los derechos económicos de los jugadores y de los clubes.

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Sobre Hossam Abdel Maguid, el presidente del Zamalek negó la existencia de una cláusula en su contrato que le impida fichar por el Al Ahly, explicando que los reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" no permiten este tipo de cláusulas, y que el deseo del jugador se centra en salir al extranjero. Afirmó la apuesta del club por el joven defensa, señalando el ascenso de varios talentos al primer equipo y su capacidad de ofrecer buenos niveles.

En cuanto al futuro de Ahmed Fatouh, Labib reconoció que el momento de su venta el verano pasado no fue el adecuado, especialmente tras las salidas de Hossam Abdel Maguid y Bezerra, para que el club no diera la impresión de encaminarse a vaciar al equipo de sus elementos fundamentales. Señaló que existe la intención de renovar el contrato del lateral izquierdo, pero que hasta ahora no se ha celebrado ninguna reunión con él, afirmando que la dirección esperará seis meses antes de evaluar la situación, y reiterando la apertura del club a vender a cualquier jugador si así lo exige el interés.

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La crisis de los contratos: errores del pasado y balance de títulos

Labib abordó el expediente de la renovación de los contratos de los jugadores jóvenes, explicando que el club solo puede prorrogar los contratos de los jugadores menores de 18 años por un periodo de tres temporadas, según la ley, mientras que puede renovarles los contratos por cinco o siete años tras superar la edad legal. Afirmó también que Mohamed Shehata no fichará por el Al Ahly, describiéndolo como uno de los hijos del Zamalek y el mejor centrocampista de Egipto, y recalcando la apuesta del club por su continuidad.

El presidente del Zamalek reconoció que la junta directiva asumió la responsabilidad en circunstancias difíciles, pese a sus grandes ambiciones de hacer realidad los sueños de la afición, señalando que el club afrontó numerosos retos, entre ellos la destitución del entrenador Juan Carlos Osorio tras tensarse su relación con los jugadores, además de la contratación de diez jugadores sin atender a la evaluación de sus niveles en aquel momento. Pese a ello, afirmó que el Zamalek logró conquistar cinco títulos en tres años y medio, considerando que ese balance refleja la magnitud del trabajo realizado en medio de circunstancias complejas.

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Labib no mostró molestia por las críticas de la afición dirigidas a la junta directiva, afirmando que el enfado de los aficionados nace de su interés por el bien del club, y que no se entristece por los ataques personales contra él. Sin embargo, criticó la cobertura mediática, considerando que el 90% de las noticias de los programas deportivos giran en torno al Zamalek, y se preguntó por qué el foco permanente en los expedientes de renovación de contratos y en las ofertas presentadas a los jugadores, pese a que este tipo de asuntos ocurren también en los demás clubes.

Labib cerró sus declaraciones subrayando que la ambición del Zamalek pasa por competir por la Liga de Campeones de África y la Liga egipcia, pidiendo al equipo jugar para coronarse en ambos títulos, al margen de la dificultad de la tarea. También elogió a Mahmoud Hamdi "El Wensh", considerándolo uno de los mejores jugadores de Egipto en lo ético y lo deportivo, y un padre espiritual para sus compañeros dentro del equipo, especialmente tras superar dos lesiones de rotura del ligamento cruzado. Y describió a Shiko Banza como un jugador bueno y especial, pero señaló la dificultad de prever sus actuaciones, en alusión a su personalidad impredecible.