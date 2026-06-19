«Nada indicaba que estuviera preparado para ser el delantero centro de la selección holandesa en este Mundial»

En el podcast «AD Voetbal» del Algemeen Dagblad, Sjoerd Mossou critica a Memphis Depay y Virgil van Dijk tras el 2-2 con Japón.

Desde Estados Unidos, el presentador Etienne Verhoeff se pregunta si los Países Bajos están «cansados de Memphis». «Sí, sin duda. Y lleva años ocurriendo, incluso cuando él aún jugaba bien», responde Mossou.

Según el columnista, ya entonces existía un escepticismo malsano hacia el delantero. «Antes era injustificado, pero ahora el debate sí es válido». El máximo goleador de la historia de la selección holandesa ingresó contra Japón, pero no convenció.

«Su ingreso desde el banquillo fue, sin duda, doloroso; no mostró estar listo para ser el delantero de la Orange en este Mundial. Me pregunto qué hará Ronald Koeman».

«Lo ve como un pilar fundamental de su equipo», afirma el periodista del AD. «Koeman cree firmemente en las cualidades de Depay y este las ha demostrado en numerosas ocasiones bajo sus órdenes». Mossou se pregunta si el seleccionador descartaría al “Juez de la Muerte” en la fase final.

Virgil van Dijk

Verhoeff percibe cierta crítica hacia Van Dijk, pero Mossou aclara que las valoraciones son dispares: «En el caso de Van Dijk me sorprendió la diferencia». El analista comparó las notas de varios medios nacionales e internacionales.

«En algunos medios le dieron notas muy bajas, mientras que otros lo valoraron muy bien. De hecho, lo eligieron mejor jugador del partido. Podemos darle vueltas, pero no saldrá del once; es nuestro capitán para el Mundial», concluye Mossou. «Ya no es su mejor versión, pero con Jan Paul van Hecke forma una pareja central sólida».