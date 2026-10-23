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El exextremo del Bournemouth Marc Pugh ha respaldado a Eddie Howe para sustituir al cuestionado entrenador Michael Carrick en el Manchester United. El técnico de 48 años se ha convertido en uno de los principales candidatos al banquillo de Old Trafford después de que la humillante derrota por 4-1 del miércoles ante el Como, a domicilio y en la Champions League, prolongara la racha sin victorias del club.

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Un exextremo respalda a un candidato para el banquillo

Pugh cree que su antiguo entrenador tiene el perfil ideal para revitalizar al Manchester United si la directiva destituye a Carrick. La derrota del miércoles en Italia amplió a siete partidos la racha del club sin ganar en todas las competiciones. Según talkSPORT, el director técnico Jason Wilcox es partidario de contratar al técnico de 48 años si se produce un cambio, aunque también se ha sondeado al exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann.

Una intensidad constante para una plantilla en apuros

Getty Images

Fichado por Howe en 2010, el exextremo de 39 años disputó 232 partidos a las órdenes del inglés durante una estancia de nueve años en el Vitality Stadium que incluyó ascensos desde la League One y la Championship.

En declaraciones el jueves al programa Hawksbee and Baker de talkSPORT, Pugh insistió en que el exigente entrenador elevaría de inmediato el nivel de exigencia en el día a día: «Si yo fuera Eddie, aprovecharía la oportunidad sin dudarlo, pero, sinceramente, creo que el United necesita a alguien como Eddie. La intensidad de los entrenamientos aumentará. No tolerará que nadie se escaquee en los entrenamientos.

»No digo que Michael lo haga. No sé qué pasa entre bastidores en Old Trafford, en el United, pero se asegurará de que quienes jueguen un sábado y un martes, o cuando sea, corran. Sus equipos juegan con una presión alta y mucha intensidad.

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»No habrá tonterías, eso seguro. Además, es fantástico en lo táctico y en lo técnico, se preocupa por sus jugadores y creo que podrían elegir a alguien mucho peor que Eddie, desde luego».

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Sus títulos refuerzan su candidatura

Howe está sin equipo desde que dejó el Newcastle United en julio, tras una exitosa etapa de cinco años en St James' Park. Durante su etapa en Tyneside, logró dos veces la clasificación para la Champions League y ganó la Carabao Cup de 2025, poniendo fin a los 70 años de espera del Newcastle para conquistar un gran título nacional. A esos logros se sumaron dos etapas memorables en el Bournemouth, separadas por nueve meses en el Burnley.

Tras sacar al Bournemouth de la League Two en su primera etapa, regresó en 2012 para llevarlo hasta la Premier League. Preguntado por si a su antiguo entrenador le tentaría la vacante en Manchester, Pugh añadió: «Creo que oportunidades como esa no se presentan a menudo y es uno de los mejores clubes del mundo. En mi opinión, hay que aprovecharla sin dudarlo».

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El duelo ante el Bournemouth pone a prueba la continuidad de Carrick

IMAGO

Pese a las crecientes especulaciones sobre su futuro, se espera que Carrick siga en el banquillo cuando el United reciba el domingo al Bournemouth, antiguo club de Howe. La victoria en Old Trafford es vital para el cuestionado entrenador, que intenta poner fin a una racha de siete partidos sin ganar y aliviar la presión de la directiva. Sin embargo, otro tropiezo ante el Bournemouth podría llevar a Wilcox y a los responsables del club a acelerar la búsqueda de un sustituto.