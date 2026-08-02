Fisnik Asllani, de la TSG 1899 Hoffenheim, estaría a punto de fichar por el RB Leipzig, rival en la Bundesliga.

Así lo informa el diario Bild. Según esta información, el internacional kosovar no viajó a la concentración de pretemporada de la TSG en Austria para cerrar el traspaso al club sajón. La ausencia del delantero fue confirmada por el Hoffenheim a través de las redes sociales.

Según el informe, al RB ya solo le faltaría llegar a un acuerdo con Asllani sobre el salario. Según esta versión, el Leipzig ejecutará la cláusula de rescisión de 30 millones de euros por el delantero, siempre que antes dé salida a otro ariete para hacer sitio a Asllani en la plantilla. Actualmente, el RB cuenta con tres nueves: Romulo, Conrad Harder y el talento Samba Konate. Uno de ellos debe salir para que pueda llegar Asllani.

¿A dónde podría haberse marchado Fisnik Asllani?

En los últimos meses, Asllani también había sido vinculado de forma recurrente con el Borussia Dortmund y el FC Barcelona. Su representante, Ayman Dahmani, ya confirmó en marzo que había habido conversaciones con el Barça. En el Dortmund, Asllani era una posible alternativa para Serhou Guirassy, que también disponía de una cláusula de rescisión, aunque ningún gran club la ejecutó. Por eso, todo apunta a que el BVB afrontará la próxima temporada con Guirassy, y el Leipzig pudo adelantarse por Asllani.

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Asllani pasó de la cantera del Union Berlin al Hoffenheim. Tras dos cesiones al Austria Viena y al Elversberg, el jugador de 23 años despegó en Sinsheim: en 43 partidos de Bundesliga con la TSG suma diez goles y nueve asistencias. Con Kosovo ha disputado 16 partidos internacionales (cuatro goles), después de haber jugado anteriormente también con las selecciones juveniles de la DFB.