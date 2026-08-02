Fisnik Asllani, de la TSG 1899 Hoffenheim, está supuestamente a punto de fichar por su rival en la Bundesliga, el RB Leipzig.

Así lo informa el diario Bild. Según esta información, el internacional kosovar no viajó con la TSG a la concentración de pretemporada en Austria para cerrar el traspaso al club sajón. La ausencia del delantero fue confirmada por el Hoffenheim a través de las redes sociales.

Según el informe, al RB solo le falta llegar a un acuerdo con Asllani sobre el salario. De acuerdo con esta versión, el Leipzig ejecutará la cláusula de rescisión de 30 millones de euros por el delantero, siempre que antes dé salida a otro nueve para hacerle sitio a Asllani en la plantilla. Actualmente, el RB cuenta con tres nueves: Romulo, Conrad Harder y el talento Samba Konate, y uno de ellos debe salir para que pueda llegar Asllani.

¿A dónde podría haber fichado Fisnik Asllani?

En los últimos meses, Asllani también había sido vinculado de forma reiterada con el Borussia Dortmund y el FC Barcelona. Su agente, Ayman Dahmani, ya confirmó en marzo que había habido conversaciones con el Barça. En el Dortmund, Asllani sonó como una posible alternativa para Serhou Guirassy, que también disponía de una cláusula de rescisión, aunque ningún gran club la ejecutó. Por eso, todo apunta a que el BVB afrontará la próxima temporada con Guirassy, y el Leipzig pudo hacerse con Asllani.

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Asllani cambió Union Berlin por el Hoffenheim en categorías inferiores. Tras dos cesiones al Austria Viena y al Elversberg, el jugador de 23 años explotó en Sinsheim: en 43 partidos de Bundesliga con la TSG suma diez goles y nueve asistencias. Con Kosovo ha disputado 16 partidos internacionales (cuatro goles), después de haber jugado anteriormente también con las selecciones juveniles de la DFB.