Nacional Potosí tratara de mantenerse invicto ante Always

El entrenador Alberto Illanes no hará modificaciones en su once para enfrentar al millonario por el torneo boliviano.

Nacional Potosí no hará mayores modificaciones en su once titular para el juego de este jueves contra Always Ready, por la quinta fecha del torneo Apertura del fútbol boliviano.

El equipo de la Villa Imperial quiere mantenerse invicto en el campeonato, es por eso que apelará a los mismos jugadores que lograron buenos resultados en el torneo nacional.

Javier Rojas; Saúl Torrez, Víctor Galain, Luis Torrico, Juan Rioja, Luis Pavia, Wilder Salazar, Miguel Quiroga, Nicolás Royón, Harold Reina y Vladimir Castellón formarán parte del once del equipo rojiblanco para este cotejo.

El entrenador Alberto Illanes confía plenamente en sus jugadores y no hará movimientos en su equipo ya que hasta el momento no perdieron ningún juego en un inicio de campeonato en el que tuvo más cotejos en condición de visitante.

Nacional Potosí está cerca de los primeros puestos tras empatar contra San José, Guabirá y Bolívar y lograr vencer a Blooming.