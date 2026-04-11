N'Golo Kanté marca el camino al Fenerbahçe con un magnífico primer gol

El sábado, el Fenerbaçhe venció 0-4 al Kayserispor y se mantuvo en la lucha por el título turco. Los Canarios Amarillos suman 3 puntos más y se sitúan a solo un punto del Galatasaray, que el domingo recibe al Kocaelispor.

En el descuento de la primera parte, N’Golo Kanté, poco habitual goleador, abrió el marcador con una volea desde fuera del área.

Con esa ventaja, el equipo visitante inició la segunda parte con calma. A la hora de juego sentenció Anderson Talisca con un remate desde el borde del área: 0-2.

Dos minutos después, Dorgeles Nene aprovechó un error defensivo y definió al primer palo: 0-3.

Cerca del final, Talisca cabeceó un pase de Kerem Aktürkoglu para el 0-4 definitivo.

Anthony Musaba entró en el 68’, mientras que Jayden Oosterwolde, titular, vio la amarilla y se perderá el duelo ante Rizespor.