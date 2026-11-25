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N'Golo Kante regresará a Stamford Bridge la noche del miércoles, cuando el Fenerbahce se enfrente al Shakhtar Donetsk en Londres. Aunque la leyenda del Chelsea admite que su antiguo estadio sigue siendo especial para él, insiste en que debe dejar los sentimientos a un lado y elogia a los numerosos aficionados turcos que han viajado a Inglaterra.

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Kante regresa a Stamford Bridge con el Fenerbahce

Kante volverá a pisar el césped de Stamford Bridge la noche del miércoles, aunque no se enfrentará al Chelsea. El centrocampista jugará con el Fenerbahce contra el Shakhtar Donetsk en un duelo decisivo en Londres.

El equipo ucraniano disputa sus partidos como local en el estadio del Chelsea gracias a un acuerdo entre ambos clubes tras su traslado . Esa circunstancia propicia un emotivo regreso para Kante, que se convirtió en una leyenda del Chelsea durante su etapa en el oeste de Londres. En la rueda de prensa previa al partido, el campeón del Mundial de 2018 reconoció que volver a su antiguo estadio tiene una evidente carga emocional.

Kante deja los sentimientos a un lado

Pese a su estrecho vínculo con el Chelsea, Kante dejó claro que la nostalgia no le distraerá cuando suene el pitido inicial. Con la clasificación en juego, está plenamente centrado en lograr la victoria para el Fenerbahce.

«El Chelsea y Stamford Bridge son muy especiales para mí, pero ahora estamos centrados en el partido», explicó Kante, según recoge Football365. «Estar aquí me produce una sensación especial, pero por el momento eso queda en segundo plano. Lo importante hoy es ganar y clasificarnos. Espero que después del partido hayamos creado otro gran recuerdo».

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Kante, sorprendido por el apoyo de la afición del Fenerbahce

También elogió a los aficionados del Fenerbahce, que han viajado en gran número a Inglaterra para apoyar a su equipo. La cantidad de seguidores desplazados a la capital inglesa sorprendió al experimentado centrocampista. Cree que sus ánimos serán un gran impulso ante el Shakhtar Donetsk.

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«El Fenerbahce es un club que siempre quiere ganar, lo lleva en el ADN», añadió Kante. «Sinceramente, no esperaba ver a tantos aficionados en Londres, pero serán una gran fuerza para nosotros».

La clasificación, en juego en el oeste de Londres

Todo se decidirá la noche del miércoles en Stamford Bridge. Para Kante, la cita ofrece una oportunidad poco habitual de escribir un nuevo capítulo en un estadio donde cosechó tantos éxitos. Con el respaldo de una multitud de aficionados desplazados, el Fenerbahce intentará hacer valer su mentalidad ganadora ante el Shakhtar.