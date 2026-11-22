Decepción en el vestuario

Pochettino no ocultó sus emociones tras ver cómo su equipo se venía abajo en una contundente derrota por 4-0 ante un Liverpool implacable . El resultado deja al Manchester United en una situación delicada cerca de la zona baja de la tabla, y el técnico admitió que el ánimo de la plantilla era sombrío. El plan táctico que había preparado quedó prácticamente descartado en los primeros diez minutos, y el equipo tuvo que esforzarse por resistir ante su rival más encarnizado.

En declaraciones a los medios tras el pitido final, Pochettino describió un ambiente cargado. «Muy, muy doloroso. Estamos muy decepcionados. No te imaginas empezar aquí, en la Premier League, en esta situación. El único problema fue que el partido cambió por completo a los seis minutos. Ahora podemos hablar y explicarlo todo, pero el daño ya está hecho. Es muy doloroso. Los jugadores sienten el dolor de una situación así. Les dije que debían mantener la calma y que lo ocurrido fue completamente injusto», señaló el exentrenador del Chelsea.

Indignado por la expulsión de Yoro

La principal polémica del encuentro llegó cuando Leny Yoro fue expulsado por una falta táctica sobre Alexander Isak. Pochettino insistió en que los árbitros habían sido demasiado severos con el defensa francés y sostuvo que no hubo mala intención en la acción.

Argumentó que el equipo del VAR debería haber tenido en cuenta la trayectoria del balón antes de tomar una decisión definitiva sobre la tarjeta roja. La expulsión obligó al United a jugar con diez durante más de 80 minutos.

Pochettino defendió con detalle a su joven central: «El balón iba hacia el portero. Creo que, si revisas el VAR en esa situación, puedes ver, como vemos ahora en las imágenes, que [Leny Yoro] nunca tuvo intención de entrar en contacto con [Alexander] Isak».

«El delantero vio que el balón iba hacia el portero, retrasó un poco su carrera y se cayó. No voy a cambiar lo que pasó y siempre es importante ser respetuoso. Al mismo tiempo, tengo que defender a mi club y decir lo que siento. Creo que cualquiera que juegue al fútbol puede ver que esa acción claramente no era tarjeta roja».

Exige más concentración

Aunque el técnico criticó abiertamente el arbitraje, también puso el foco en el rendimiento y la toma de decisiones de sus jugadores. Señaló una ocasión de penalti desaprovechada al principio del partido, en la que estuvieron implicados Jeremy Jacquet y Bryan Mbeumo, que podría haber cambiado por completo el desarrollo del encuentro.

El técnico terminó pidiendo a la plantilla que hiciera autocrítica para evitar hundimientos similares en el futuro. «También tenemos que aceptar que debemos aumentar nuestra concentración, tomar mejores decisiones sobre el terreno de juego y mejorar mucho».

«Tenemos que ser críticos con nosotros mismos, pero al mismo tiempo debemos señalar algunas situaciones que ocurrieron durante el partido y con las que no estamos contentos. No vamos a eludir nuestra responsabilidad. Tenemos que mejorar y gestionar mejor las situaciones», añadió Pochettino con la vista puesta en una difícil serie de partidos.