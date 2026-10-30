Muy llamativo: Leroy Sané, enfadado, insulta a un cámara tras la victoria del Galatasaray

El Galatasaray logró el viernes por la noche una contundente victoria en la Süper Lig al imponerse por 0-4 al Konyaspor. Sin embargo, el delantero Leroy Sané no terminó del todo contento, como muestran unas imágenes captadas justo después del pitido final.

En ellas se ve cómo, nada más acabar el partido, un cámara rodea lentamente a Sané mientras lo graba.

Al alemán no le hace ninguna gracia. Indignado, le grita al cámara: «¡Vete a la mierda con la cámara!».

Sané tuvo que conformarse con un papel de suplente ante el Konyaspor: empezó en el banquillo. Entró tras una hora de juego en sustitución del goleador Yunus Akgün.

El delantero de treinta años juega en el Galatasaray desde el verano pasado. Esta temporada ha disputado hasta ahora trece partidos, cinco de ellos como titular, sin participar todavía en ningún gol.

El Galatasaray logró así una contundente victoria el sábado. Victor Osimhen, Akgün, Aleksey Batrakov y Rafael Leão, de penalti, firmaron los goles.

Con la victoria, la ventaja del líder Galatasaray sobre el segundo clasificado, el Amedspor, es ahora de cinco puntos. Este último aún tiene un partido pendiente. El Konyaspor ocupa el decimoquinto puesto, justo por encima de la zona de descenso.