Mario Basler expresó ahora sus dudas de que los dos futbolistas ofensivos puedan mostrar juntos sus virtudes sobre el campo con la selección alemana. "Por supuesto, ambos son jugadores de clase mundial. Pero los dos juntos no funcionan como clase mundial", dijo el exprofesional del Bayern de Múnich en su pódcast "Basler ballert".

Basler explicó: "Podemos estar contentos de tener a dos superjugadores así. Y también puede pasar que uno de los dos esté lesionado. Entonces, naturalmente, puede jugar el otro. O también puedes sacar a uno u otro desde el banquillo. Pero los dos juntos serán muy difíciles."

Klopp había convocado a Musiala en su primera lista, pero finalmente no pudo contar con la estrella del Bayern debido a su marcha por lesión. El jugador de 23 años sufrió una rotura de fibras musculares en el muslo derecho durante el calentamiento, poco antes del arranque de la Nations League contra Países Bajos. Wirtz, que en realidad estaba previsto para la segunda convocatoria, se incorporó entonces al equipo de la DFB un partido antes de lo previsto.

Por qué Florian Wirtz ha convencido con Jürgen Klopp

En el 2-0 ante Serbia, Wirtz supo convencer con una gran actuación en el sistema de Klopp, ocupando el medio espacio izquierdo. También tuvo sus momentos en la vuelta en Grecia (0-0), en la que llevó el brazalete de capitán, la estrella del Liverpool. "Viste que ayer, para mí, jugó muy liberado. Tenía muchísima alegría para jugar, muchísimas ganas de ser el jefe", dijo Basler. Wirtz pidió muchos balones y marcó el juego: "Creo que, cuando juega solo, se siente más cómodo y, sobre todo, cuando parte desde el centro."

Musiala también brilla, como está demostrado, desde una posición central, por lo que Basler no ve ninguna solución para un once inicial con el dúo. "No puedes poner a Musiala por la derecha. Ninguna posibilidad. Musiala es un jugador de centro. Musiala desde una posición exterior no nos ayuda", subrayó. Klopp, por su parte, apostó en las bandas por extremos puros, por lo que Basler ve venir un problema para el seleccionador. "Ahí también habrá uno que otro problemilla si ambos están en forma y los dos son convocados."

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¿Cómo fue utilizado Florian Wirtz en el Mundial?

Steffan Effenberg también se manifestó recientemente en una línea similar en el programa Sport1 "Doppelpass". El exprofesional hizo una clara defensa de Wirtz como mediapunta en el equipo de la DFB, después de que Julian Nagelsmann lo hubiera utilizado todavía nominalmente en el extremo izquierdo en el Mundial. La estrella del Liverpool puede en esa posición "decidir partidos, eso también lo ha demostrado en la Bundesliga. Pero si desplazas a jugadores a una posición en la que no se sienten cómodos, entonces no funciona".

A la selección alemana le esperan en la próxima ventana internacional de noviembre los partidos de vuelta contra Serbia (13.11.) y Países Bajos (16.11.). Entonces Klopp también se decidirá por una convocatoria claramente reducida, probablemente de 24 a 26 jugadores, en la que, si ambos están en forma, también deberían estar Musiala y Wirtz.