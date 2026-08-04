El fichaje del jugador marfileño Yan Diomandé, procedente del Leipzig alemán con destino al Real Madrid, ha entrado en su fase decisiva. El conjunto blanco busca cerrar la operación en las próximas horas y someter al futbolista al reconocimiento médico antes de que viaje a la concentración de su actual club en Austria.

Según reveló el periodista alemán Florian Plettenberg, de la cadena «Sky Sport Alemania», e informó el diario español «As», las nuevas negociaciones entre el Real Madrid y el Leipzig avanzan de manera notable, y se espera que Diomandé firme su contrato con el club blanco en las próximas horas.

Una carrera contrarreloj para evitar el viaje a Austria

El momento en que se cierre la operación reviste una importancia capital para el Real Madrid, que se esfuerza al máximo por someter a Diomandé al reconocimiento médico lo antes posible y evitar que viaje a la concentración del Leipzig en Austria, algo que podría retrasar los trámites de su traspaso y entorpecer los planes del técnico portugués José Mourinho.

Todas las partes implicadas tienen interés en concluir esta operación tan esperada, ante el deseo del Real Madrid de reforzar sus filas con un jugador de gran potencial, especialmente tras dos temporadas sin títulos que han llevado a la directiva a buscar refuerzos de calidad.

Mourinho quiere a Diomandé de inmediato

De acuerdo con la información que circula, la directiva del Real Madrid vive horas decisivas para cerrar la llegada de Yan Diomandé a la capital española, ya que el técnico portugués José Mourinho desea incorporar al jugador a los entrenamientos del equipo de inmediato, con el fin de disponer del tiempo suficiente para integrarlo en el esquema táctico antes del inicio de la nueva temporada.

La directiva del Real Madrid trata de completar todos los trámites legales y administrativos en las próximas horas, como paso previo al anuncio oficial de la operación y la presentación del jugador ante la afición, en un movimiento que busca reforzar las aspiraciones del club blanco de recuperar su dominio en el ámbito nacional y continental en la primera temporada completa bajo la dirección de Mourinho.