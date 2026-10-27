Mustapha Hadji, leyenda de la selección de Marruecos, considera que los marroquíes son capaces de derribar a Brasil y Argentina, que, desde su punto de vista, ya no tienen la fuerza que tenían antes; pero, al mismo tiempo, señaló un punto débil destacado en la plantilla del entrenador Mohamed Ouahbi.

La selección marroquí se ha convertido en una de las más destacadas del mundo y, gracias a sus logros en las ediciones de la Copa del Mundo de 2022 y 2026, ocupó el séptimo puesto en la última clasificación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), por delante de grandes selecciones.

La selección marroquí afianzó su posición entre las grandes del mundo tras ocupar el séptimo puesto en la última clasificación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), adelantando a selecciones de abolengo como Países Bajos, Alemania, Bélgica e Italia.

Por delante de Marruecos se sitúa el sexteto: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal y Brasil, por ese orden.

Cuando se le preguntó por las tres selecciones capaces de derrotar a Marruecos en la actualidad, Hadji nombró a Francia, España e Inglaterra.

Dijo, en una entrevista en vídeo para Kooora que se publicará más adelante, "la selección de Francia es muy difícil, y también España, a pesar de que la vencimos en 2022; y la tercera selección es Inglaterra".

Pero Hadji, que representó a Marruecos en el periodo comprendido entre 1994 y 2002, no considera que Brasil y Argentina representen la misma amenaza que suponían en el pasado, pues cree que la selección marroquí ya es capaz de superarlas.

Hadji explicó sus declaraciones diciendo: "Brasil ya no tiene aquella selección que conocí a finales de los noventa y a principios del siglo actual; ya no tiene a Ronaldinho, ni a Ronaldo, ni a Rivaldo. Veo que no es un equipo que dé miedo en la actualidad; se ha convertido en un equipo normal al que Marruecos puede superar".

Y añadió: "En cuanto a Argentina, perdió el 90% de su fuerza tras la retirada de Lionel Messi, que lo hacía todo, entre goles y pases decisivos; y no veo que el resto de los jugadores tengan un nivel destacado, por lo que Marruecos también es capaz de derrotarla".

Hadji revela la fisura que le preocupa en Marruecos

Sobre el mayor punto débil en las filas de la selección marroquí en la actualidad, Hadji subrayó que "el eje de la defensa" representa un gran problema.

Aclaró: "Solo tenemos a la dupla Issa Diop y Nayef Aguerd en esa posición, y los suplentes no están al mismo nivel".

Y añadió la leyenda marroquí: "Debe haber abundancia de buenos jugadores en esa posición, como sucede en las líneas de mediocampo y ataque; ojalá tengamos en el futuro 6 defensas de alto nivel".

Y sobre si la selección de Marruecos echó de menos al defensa Romain Saïss, que se retiró tras la Copa Africana de Naciones 2025, Hadji dijo: "Sí, porque era un jugador de alto nivel y un líder dentro del campo; y ahora tenemos a Diop y Aguerd".

Lee también:

Mustapha Hadji a Kooora: Marruecos no robó la Copa de África; y Senegal sabe lo que hizo Ndala

Exclusiva para Kooora en vídeo: Mustapha Hadji a Amrabat: nadie está por encima de Marruecos; ¿quién eres tú para poner como condición la salida de Ouahbi?

En vídeo: ¿favoreció el arbitraje a Marruecos? Mustapha Hadji responde a la pregunta de Kooora con una respuesta ambigua