Musiala y Havertz asestan un doble golpe a los planes de Klopp

Jürgen Klopp, el nuevo seleccionador de Alemania, recibió el primer golpe en su lista de jugadores tras el partido ante Países Bajos, después de confirmarse la ausencia de Jamal Musiala y Kai Havertz por lesión, lo que los obligó a abandonar antes de tiempo la concentración de "La Mannschaft" y a no participar en los tres partidos internacionales restantes durante el actual parón.

Klopp se vio obligado a realizar el primer cambio en su lista tras apenas 90 minutos de su primer encuentro como seleccionador de Alemania, que terminó con empate 1-1 ante Países Bajos en el estreno del equipo en la Liga de Naciones de la UEFA, en la tarde de ayer jueves.

Las lesiones de Musiala y Havertz

Musiala sufrió un desgarro en las fibras del músculo del muslo durante el calentamiento previo al duelo ante Países Bajos en Ámsterdam, y se espera que esté de baja, según información de la cadena "Sky Sport", durante un periodo de entre 3 y 4 semanas.

En cuanto a Havertz, la Federación Alemana de Fútbol anunció que sufrió una sobrecarga muscular, con lo que se confirma la ausencia de ambos en los tres próximos partidos de la selección.

La lesión de Musiala representa un caso distinto de lo que el jugador padeció en etapas anteriores, cuando sus ausencias temporales estaban ligadas a un problema neurológico, ya que en esta ocasión su baja se debe a una lesión muscular relacionada con el fútbol.

Klopp convoca a Wirtz y Burkardt

Klopp se apresuró a compensar las ausencias, tras decidir convocar a Florian Wirtz y Jonathan Burkardt de forma anticipada, de cara al duelo ante Grecia en la ciudad de Augsburgo el próximo domingo.

Estaba previsto que ambos jugadores se incorporaran a la selección más adelante, de cara al tercer y cuarto partido dentro del actual parón internacional, pero la lesión de Musiala y Havertz aceleró su llegada.

Klopp ya esperaba las ausencias

Klopp había insinuado tras el partido ante Países Bajos la posibilidad de la ausencia de ambos, al declarar: "Espero que no sea grave y que los dos jugadores puedan recuperar la forma rápidamente. Lo más probable es que no estén disponibles para el partido del domingo".

La selección alemana disputará el duelo ante Grecia prácticamente con la misma lista en cuanto a número, ya que Klopp cuenta con solo 24 jugadores, lo que significa que volverá a estar obligado a dejar fuera a uno de ellos de la lista definitiva del partido.

Klopp se había visto obligado, antes del duelo ante Países Bajos, a dejar fuera de su lista a Bambasé Konté, jugador del Hoffenheim, pero le confirmó al jugador ofensivo que tendrá un lugar en la lista del partido del domingo.