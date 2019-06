Murthy, presidente del Valencia: "Es una estupidez vender futbolistas para acabar el estadio"

"Esta ha sido una temporada de 10, hay que saborearla y disfrutarla más", dijo en "90 Minuts" de CV Radio Valencia

Anil Murthy, presidente del CF, ha comparecido para pasar revista a la actualidad del club en una entrevista en el programa "90 Minuts" de CV Radio Valencia. Y su análisis particular va a dar mucho que hablar. Sobre el Valencia del futuro, el presidente envió un mensaje claro y rotundo: "Marcelino tenía razón enq ue el objetivo principal era entrar en Champions. Y ese seguirá siendo el objetivo de la próxima temporada. Si viene un título, fantástico. Hay que confeccionar una plantilla de nivel para llegar lejos en todos los frentes, como este año", dijo. "entrar en Champions nos permite mejorar cada año" y "aunque queremos ganar títulos, aunque se ha ganado la Copa, reconocemos que ese no era el plan inicial la pasada temporada", para después volver a remarcar lo importante que es disputar la Champions cada año, tanto a nivel deportivo, como económico. "Con tres años seguidos jugando la Champions podremos ver una plantilla muy diferente", explicó.

Acerca de la clasificación para Champions del Valencia, Murthy explicó que "la Champions te da una ayuda económica necesaria a corto plazo y además, el título de Copa ante el nos va a dar también un gran impacto económico". Sobre la gran temporada del Valencia CF, el presidente explicó "fue impresionante ver a todos los valencianos echándose a la calle" porque "este club es el principal actor social de la ciudad". Además, comentó que "esta ha sido una temporada de 10, hay que recordar todo lo que hemos conseguido y saborearlo, disfrutarlo más"

Sobre las altas y bajas del Valencia, comentó "no creo que haya demasiados cambios en la plantilla", manifestó. Sobre Maxi Gómez dijo "hay que pararse mcuho a mirar los números. Antes, cuando llegamos Matey Alemany y yo, tuvimos que tirar mucho de cedidos, ahora hay muchos jugadores que quieren venir al Valencia". Y sobre Rodrigo Moreno explicó que "es un gran jugador ¿Si va a salir? Hay que ver los números, las condiciones..No hay un pacto con nadie, pero si llega una gran oferta sería algo casi irresponsable oponerse", comentó.

Sobre el proyecto del nuevo Mestalla, Murthy manifestó en "90 Minuts" que "nos ponemos la temporada 2022-23 como objetivo para el nuevo campo, Pero no ponemos una muralla china entre el proyecto deportivo y el nuevo estadio. Es una estupidez vender futbolistas para acabar el estadio", comentó.

Cuestionado sobre por qué Peter Lim se dejó ver en y no en , tras la fnal de Copa, Murthy comentó: "No suele mostrar sus emociones en público, pero te puedo contar que tras la final de Sevilla y haber ganado la , estaba con la moral por las nubes", para después añadir que "el apartarse de la primera línea, lo que quiere trasladar Lim es que confía en la gente del club que tiene en Valencia", dijo.

Acerca del tema de la Grada Joven, la Curva y su regeneración, el presidente enfatizó "alguna vez me han increpado por la calle cuando iba con mi mujer e hijos. Los colectivos jovenes siempre utilizan a los más jovenes, pero yo le digo a mi familia que no le hagan caso". Además, comentó que "sé que la Curva habla de un problema conmigo, pero yo no tengo problema con ellos, tengo un problema con la violencia, el problema es la gente que no puede animar porque está amenazada", sentenció. En su opinión, "esta es una oportunidad de tener una grada de animación diferente, sana y segura", finalizó.