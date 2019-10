Murthy cierra filas con los empleados del Valencia: autocrítica, cero

El presidente del conjunto che reunió a todos los empleados del cub en Mestalla para valorar la situación de la entidad.

Después del desagradable episodio denunciado por Santiago Cañizares, de que el público de Mestalla exigiese la marcha del presidente del club y de que el propio Anil Murthy mandase callar a los aficionados durante el partido ante el Deportivo , hoy el presidente valencianisa se ha reunido con los empleados del club en el estadio ché. Según ha podido saber Goal, Murthy ha trasladado un mensaje de unión y tranquilidad, asegurando que es un momento para cerrar filas.

En una reunión que no ha durado más de media hora, Anil Murthy, que ha hablado en representación del propietario, Peter Lim, se ha limitado a pedir calma y sosiego a los trabajadores del club, aconsejándoles que no hagan caso a las críticas y las campañas orquestadas, según él, contra la propiedad. Murthy ha insistido en que los trabajadores del club deben estar unidos ante las críticas y que es hora de cerrar filas por el delicado momento que atraviesa la entidad. Según fuentes cercanas al club, en la citada reunión sólo tomó la palabra Anil Murthy. No hubo preguntas.

En definitiva, Murthy habló en una reunión donde no hubo ningún signo de autocrítica y donde no se explicó hacia qué dirección se encamina el proyecto. En cambio, sí se hizo hincapié en reclamar la unión y motivación de todos los trabajadores de oficinas y Ciudad Deportiva del club, a los que se ha pedido cerrar filas después de las fuertes críticas que han sufrido Peter Lim y Murthy por parte de una abrumadora mayoría de los aficionados del CF.