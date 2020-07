Muriel quiere más: “20 minutos no son suficientes”

El delantero de Atalanta no está a gusto con el tiempo que le da su entrenador. Sus goles respaldan la molestia.

Gian Piero Gasperini tiene claro cómo utilizar a Luis Fernando Muriel en su . De hecho, ha dicho varias veces que el colombiano es tan letal que cuando los defensores rivales no tiene aire los liquida. En otras palabras, que es un jugador para los últimos pasajes de los partidos, algo que no tiene muy contento al atlanticense.

Luego de marcar un doblete el fin de semana pasado, Muriel parece estar ganándose un puesto en la titular, bien sea al lado de su compatriota Duván Zapata o un poco más retrasado.

Muriel suma 15 goles en apenas 992 minutos, un gran promedio para lo poco que participa. “Quiero jugar más de 20 minutos, ese tiempo no es suficiente. Me entreno a diario y trabajo tan fuerte como los demás para tener la oportunidad. No estoy satisfecho”, dijo el cafetero en diálogo con Sky.

Además añadió: “Por ahora lo único que puedo hacer es seguir entrenando con fuerza para demostrar que tengo con qué ser inicialista”.

La oportunidad más cercana es este jueves en el duelo entre y Atalanta, partido en el que del otro lado seguramente estará el portero colombiano David Ospina.