Como avanzó Goal, Barcelona y Sevilla acuerdan el traspaso de Munir

El delantero abandona el Camp Nou y pone rumbo al Sánchez Pizjuán. El coste del traspaso es de 1.050.000 millones de euros.

El Sevilla ha anunciado este viernes la contratación de Munir El Haddadi procedente del Barcelona, tal y como había anticipado Goal. El coste del traspaso es de 1.050.000 millones de euros, según confirmó el propio club catalán.

Este mismo medio había adelantado que Munir continuaría su carrera en el Ramón Sánchez Pizjuán, y la cuestión era saber si llegaría a Nervión a partir del próximo 30 de junio, o si su futuro se resolvería en los próximos días y terminaría vistiendo la camiseta sevillista ya en este mes de enero. La incógnita se develó este viernes, cuando el club hispalense anunció el fichaje del jugador.

[ÚLTIMA HORA] Acuerdo con el Sevilla por el traspaso de Munir El Haddadi



Munir había rechazado varias propuestas de renovación del Barcelona porque ya había elegido destino y porque el Barça ya no contaba con él. Ernesto Valverde ya había decidido que el atacante no vista la camiseta azulgrana ni un sólo minuto más y ahora el club encontró acomodo para el ex del Alavés. En las últimas horas, varios clubes de Primera División, según ha podido constatar Goal, se habían dirigido sin éxito al Barcelona para solicitar su cesión hasta el 30 de junio.

Cabe recordar que Munir acababa contrato con los catalanes dentro de cuatro meses, por lo que el Barça prefería recaudar dinero antes volver a ceder al punta.