Un informe español elogió al jugador emergente del Zamalek que brilló ante el Barcelona en el Mundial de Clubes de balonmano, disputado en El Cairo.

El Barcelona logró una importante victoria sobre el Zamalek por 39-29, para clasificarse a la final del Mundial de Clubes disputado en Egipto, donde peleará por el título el próximo jueves ante el Füchse Berlin o el Veszprém, que se enfrentarán hoy por el billete de clasificación en el segundo grupo.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, más allá de la victoria, el partido ante el Zamalek reveló a una nueva estrella en formación, el lateral derecho Youssef Ahmed, que jugó con 17 años ante el actual campeón de la Liga de Campeones de Europa con una audacia y una precisión propias de un gran jugador: máximo goleador de su equipo con ocho goles de 10 lanzamientos, y decisiones muy interesantes para alguien de su edad.









Ahmed, con su altura de 1,87 metros, fue sin discusión el jugador más peligroso del Zamalek. Y pese a sus diferencias, su constitución física, sus movimientos, su comportamiento y su determinación recuerdan mucho a Marcos Fis, el joven talento español de 19 años que el Barcelona fichó para ocupar el lugar de Dika Mem, que se unirá al Füchse Berlin en 2027.

Además de su agilidad y velocidad, Ahmed ofreció una destacada labor defensiva, una cualidad muy valiosa en un jugador ofensivo como él.