Mundial 2030: el presidente de la CONMEBOL anuncia que se jugará en Sudamérica con 64 equipos

España acaba de ganar su segundo Mundial, pero ya se habla del próximo. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ya habla del Mundial 2030. En un mensaje en X, propone un formato revolucionario con 64 equipos y sugiere que Uruguay, Argentina y Paraguay lo organicen para celebrar el centenario del torneo.





«¡El próximo se juega en casa! En 2030 llega el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay», escribió, subrayando la voluntad de devolver el torneo a sus orígenes. La novedad principal es que pasaría de 32 a 64 selecciones: «Una gran oportunidad para celebrar el centenario con 64 equipos». De confirmarse, sería la mayor expansión del torneo.