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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Multas económicas e indemnizaciones para el Barcelona: la noche del Camp Nou le cuesta al Feyenoord una factura elevada

Barcelona U19 vs Feyenoord U19
Barcelona U19
Feyenoord U19
Youth League
España
Países Bajos

¿Qué ocurrió?

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) impuso sanciones económicas al Feyenoord por el comportamiento de sus aficionados durante el enfrentamiento ante el Barcelona en el Camp Nou, en el que se registraron incidentes relacionados con conductas racistas, lanzamiento de objetos y cánticos inapropiados, además de daños ocasionados en las gradas del equipo visitante.

Según la decisión de la UEFA, las sanciones impuestas al club neerlandés ascendieron a un total de 74.375 euros, incluida una multa de 25.000 euros por el comportamiento racista o discriminatorio de su afición.

Asimismo, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol decidió reducir en un 25% la cuota de entradas destinada a los aficionados del Feyenoord para su próximo partido como visitante, pasando del 5% al 3,75% del aforo del estadio del equipo local, con la ejecución de la sanción suspendida durante dos años a modo de prueba, a partir de la fecha de emisión de la resolución.

Las sanciones incluyeron también una multa de 26.375 euros por el lanzamiento de objetos y otra de 10.000 euros por difundir un mensaje inapropiado durante un evento deportivo, mientras que se impuso una multa adicional de 13.000 euros por los actos vandálicos registrados en el Camp Nou.

Las sanciones no se limitaron a las multas económicas, ya que la UEFA obligó al Feyenoord a ponerse en contacto con el Barcelona en un plazo de 30 días para hacerse cargo del coste de los daños que sus aficionados provocaron en las gradas del equipo visitante.

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Estas sanciones forman parte del conjunto de decisiones emitidas por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol sobre los incidentes registrados en los partidos de la primera jornada de sus competiciones de clubes.

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