Multa y prohibición de fichajes: la Federación Inglesa impone sanciones al Chelsea

La Federación Inglesa de Fútbol impuso al Chelsea una sanción de prohibición de fichajes durante dos periodos de traspasos con la ejecución suspendida y una multa económica de 10 millones de libras esterlinas, tras declararlo culpable de infringir las normas de traspasos.

La Federación Inglesa confirmó que la prohibición de fichajes impuesta al Chelsea se extenderá a dos periodos de traspasos, aunque queda suspendida al aplicarse la suspensión de la ejecución.

Según el diario británico "The Sun", el Chelsea se libró de una sanción de resta de 6 puntos con la ejecución suspendida tras una apelación secreta, si bien estará obligado a pagar una multa económica de varios millones.

Al Chelsea se le habían imputado cargos relacionados con 74 infracciones de las normas de la Federación Inglesa en septiembre de 2025, pero el club presentó una apelación.

Los 74 cargos se derivaron de conductas que "se extendieron desde 2009 hasta 2022", e incluyeron los fichajes de Willian, Eden Hazard y Samuel Eto'o.

La actual dirección del club optó por autodenunciar al Chelsea ante la Federación Inglesa.

En un comunicado emitido por la Federación Inglesa este viernes se señala: "Se ha impuesto al Chelsea una sanción económica de 10 millones de libras esterlinas y una prohibición de inscripción durante dos periodos de traspasos con la ejecución suspendida por infringir la normativa de agentes de fútbol de la Federación Inglesa de Fútbol, la normativa sobre el trabajo con intermediarios y la normativa sobre la inversión de terceros en jugadores".

El comunicado añade: "La Federación Inglesa imputó al Chelsea el cargo de haber cometido 74 infracciones de la norma E1.2 de la Federación Inglesa después de que los propietarios actuales autodenunciaran la mala conducta nada más comprar el club. La Federación Inglesa continúa investigando la mala conducta individual derivada de este caso".

El comunicado prosigue: "El Chelsea reconoció 74 infracciones de la norma E1.2 de la Federación Inglesa antes de la celebración de la audiencia, y una comisión reguladora independiente impuso una sanción de resta de 6 puntos, que iba a quedar suspendida hasta el 30 de junio de 2027, y una multa de 10 millones de libras esterlinas".

La Federación aclaró: "El club apeló contra la sanción de resta de puntos con la ejecución suspendida, y un organismo de apelación independiente aceptó la apelación y anuló dicha sanción tras otra audiencia. En su lugar, el organismo de apelación impuso una prohibición de inscripción durante dos periodos de traspasos completos y consecutivos con la ejecución suspendida hasta el 30 de junio de 2027".

El comunicado concluye: "La multa de 10 millones de libras esterlinas impuesta por la comisión reguladora no era susceptible de apelación, y la totalidad del importe se invertirá en el fútbol base".