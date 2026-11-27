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Las críticas de Joshua Kimmich a los dirigentes del Bayern por su trato a Jamal Musiala no tendrán consecuencias.

Preguntado en la rueda de prensa previa al partido de la Bundesliga en el campo del Hamburgo si el segundo capitán se enfrentaba a una multa, el entrenador Vincent Kompany respondió con una carcajada. El director deportivo Christoph Freund lo dejó claro: «Nunca se planteó hablar de una multa». En torno al Bayern «pasan muchas cosas», pero «lo más importante es que volvamos a ganar partidos. Y estoy convencido de que lo conseguiremos». Hay que «dedicar toda la energía a los partidos. La situación ya es lo bastante complicada».

Tras la derrota por 1-2 del equipo más laureado de Alemania ante el OSC Lille en la Champions League, Kimmich se pronunció con contundencia sobre el debate en torno a Musiala . El presidente de honor Uli Hoeneß, el consejero delegado Jan-Christian Dreesen y, sobre todo, el exdirectivo Karl-Heinz Rummenigge habían avivado ese debate con declaraciones en ocasiones muy duras. El trasfondo es el rendimiento de Musiala, puesto públicamente en duda a causa de su enfermedad neurológica, especialmente en relación con su elevado contrato con el Bayern.

Kimmich lo calificó de «inaceptable e impropio del Bayern». Y añadió: «Nunca debe ocurrir que esto se haga a costa de un jugador». El Bayern representa la idea de «ser una familia y mantenerse unido», algo que, a su juicio, no había sucedido en este caso.

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«Entiendo perfectamente que tampoco es una situación fácil para el club, pero también he vivido de cerca los dos últimos años de Jamal», prosiguió Kimmich: «En la Eurocopa nos llevó en volandas, después fue EL jugador de nuestro equipo, renovó su contrato y recibió el dorsal 10 aquí y con la selección alemana. Eso también supone unas expectativas que uno quiere cumplir. Luego llegaron la enfermedad, la grave lesión…»

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Pese a las insistentes preguntas, Kompany no quiso entrar en las declaraciones de Kimmich, sus posibles motivos ni sus consecuencias. «No puedo ayudaros», dijo varias veces a los periodistas. «Vuestra prioridad hoy es escuchar todo lo que no tenga que ver con el partido contra el Hamburgo. Pero yo solo pienso en el partido».

Getty Images

«Si ahora participo en esto, no estaré dando ejemplo de lo que acabo de decir», aclaró el belga. «Se trata del Hamburgo, se trata del rendimiento. Cero excusas». Añadió que él y su equipo están en una «burbuja» y que solo intenta centrar la atención en lo deportivo.