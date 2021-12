Muere un jugador argelino de la Segunda división jugando un partido

Sofiane Loukar, jugador del equipo Saïda de la Ligue 2 de Argelia ha fallecido en el campo después de un sufrir un golpe y sin que pudiera ser finalmente reanimado.

El mundo del deporte argelino está de luto. Sofiane Loukar, capitán de 30 años de edad del Club Mouloudia de Saïda, ha muerto mientras disputaba un partido hoy sábado 25 de diciembre, festividad de Navidad. El jugador disputaba un encuentro liguero contra ASM Oran en el campo de Habib Bouakel.

Aún no se conoce exactamente la causa de la muerte, si bien el futbolista falleció tras haber sufrido un encontronazo con el portero contrario. "Las razones de la muerte después del golpe con el guardameta aún no se han determinado. No sabemos si el jugador murió tras su choque con nuestro portero o tras un paro cardíaco ”, ha explicado el presidente del club rival.

Al parecer, el jugador no padecía ninguna enfermedad y había superado recientemente un examen médico completo de manera satisfactoria.

Los aficionados argelinos han reaccionado con gran pesar en las redes sociales para expresar su dolor y tristeza tras este inesperado drama.