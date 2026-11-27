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El mundo del fútbol está de luto: ha muerto Juary. El exdelantero brasileño falleció en su país a los 67 años.

A lo largo de su carrera jugó en el Santos, el Avellino, el Inter, el Ascoli, el Cremonese y el Oporto. Con este último se proclamó campeón de Europa en 1987, cuando marcó el gol que culminó la remontada y dio la victoria por 2-1 en la final de la Copa de Europa contra el Bayern de Múnich después del empate provisional del argelino Rabah Madjer, apodado el tacón de Alá.

Inolvidable fue la celebración de Juary, bailando junto al banderín de córner.

En busca de un sustituto para Gianluca De Ponti, ídolo de la afición traspasado a la Sampdoria, el Avellino lo llevó a Italia al ficharlo del Tecos mexicano en 1980, cuando se reabrieron las fronteras a los extranjeros.

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«El Gringo» Sergio Clerici se lo recomendó a Vinicio. El presidente mexicano pidió a Juary que lo acompañara a ver a unos futbolistas que podía fichar, pero después, en el avión, le confesó que lo había vendido a un equipo italiano. El entonces presidente del Avellino, Sibilia, lo recibió en el aeropuerto diciéndoles a sus directivos: «Io v'aggio chiesto 'no giocatore e m'aviti portato 'no criaturo». Traducido del dialecto campano: «Os he pedido un futbolista y me habéis traído un niño».

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Sin embargo, en el año del terremoto logró llevar al equipo de Irpinia a la permanencia, pese a una penalización de 5 puntos en la clasificación. Incluso le hicieron grabar un disco: «Sarà così, Juary Juary».

Tras 2 temporadas, Juary fichó por el Inter, que, sin embargo, lo había incorporado para utilizarlo como moneda de cambio: el presidente del Inter, Ernesto Pellegrini, quería a Schachner, pero este se fue al Torino y el club acabó quedándose con Juary. Las dificultades para encajar con Beccalossi y Muller no lo ayudaron a integrarse en el equipo: «En Avellino era uno de los suyos; en Milán, uno más», dijo. Después de marcar un gol contra el Catanzaro en un San Siro envuelto en niebla, bromeó: «Solo lo vimos el árbitro y yo».

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Así que lo llamaron Carletto Mazzone para el Ascoli («En Milán te veo triste, ven conmigo y haré que te diviertas») y Emiliano Mondonico para el Cemonese, que después descendió a la Serie B.

Tras colgar las botas, Juary regresó a Italia, donde entrenó al Banzi, al Aversa Normanna y al Sestri Levante.