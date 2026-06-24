Müller y Mbappé lideran la lista... Un nuevo integrante se une a la «generación dorada» del Mundial

Johan Manzambi dejó de ser un simple número en la selección suiza para convertirse en la sensación del Mundial tras anotar su nombre junto a dos leyendas: Kylian Mbappé y Thomas Müller.

Su único gol ante Canadá lo incluyó en la «generación dorada» del torneo.

En la tercera jornada del Mundial 2026 marcó el segundo gol de Suiza ante Canadá, un tanto que dio la victoria a su país y lo inscribió en los anales del torneo.

Según «Stats Foot», es el tercer jugador que más goles (tres) ha marcado en un Mundial antes de cumplir 21 años desde 2000.

Encabeza la lista el alemán Thomas Müller, con 5 goles en 2010, seguido por el francés Kylian Mbappé, con 4 en 2018.

Así, Müller lidera la lista con 5 goles, seguido de Mbappé con 4 y Manzambi con 3.

Con su tanto ante Canadá, Manzambi no solo busca la portería rival, sino también seguir los pasos de Mbappé y Müller.