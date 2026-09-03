Mario Götze le dedicó una sonrisa alegre al seleccionador. Que Jürgen Klopp también se encontrara con el héroe del Mundial de 2014 en su gira por la república del fútbol no sirvió, aun así, como "breaking news": un regreso del jugador de 34 años a la selección alemana es altamente improbable. En cambio, a dos semanas de la primera convocatoria de Klopp, se perfilan otras decisiones, algunas con potencial de sorpresa.

Que Klopp le garantizara su apoyo en Múnich al mago del balón Jamal Musiala era de esperar. Pero también Jonas Urbig, uno de los candidatos a heredar la portería de la DFB tras la retirada ya definitiva de Manuel Neuer, habló de una "buena conversación". Incluso fue "realmente estupenda" la charla con Marc-Andre ter Stegen, dijo al menos el guardameta que ahora milita en el Ajax de Ámsterdam.

En Stuttgart, Klopp habló entre otros con el descubrimiento ofensivo Dzenan Pejcinovic, en Fráncfort con el autor de un triplete del Eintracht Younes Ebnoutalib, que además todavía podría jugar con Marruecos. También en Augsburgo y Maguncia examinó a posibles candidatos; el salvador del fútbol alemán va abriéndose paso de sur a norte y de club en club por la liga. De paso, llamó a Florian Wirtz y mandó un mensaje: "El que quiera jugar con nosotros tiene que incluir el Gegenpressing."

La idea futbolística de Klopp es de sobra conocida (palabra clave: ¡heavy metal!), pero en una entrevista más amplia también ofreció ahora algunas claves sobre su manera fundamental de trabajar. El punto más importante: el técnico de 59 años se presenta como un hombre de equipo. "Nunca he ido a ningún sitio diciendo: 'Sé cómo funciona.' Eso sería una tontería", dijo a Sports Illustrated Deutschland.

En su lugar, aseguró que en cada nuevo comienzo primero "escuchó, observó cosas, tomó el pulso". El gran arte consiste luego en "clasificar correctamente todo eso e inspirar a la gente, convencerla del camino común y desarrollar una ilusión".

Con esa ilusión quiere arrastrar a todo un país. "El fútbol puede influir en el ambiente social", dijo Klopp: "Hay que ser consciente de esa responsabilidad". Ni menos, pero tampoco más. "No es que con un título aumente el producto interior bruto o se vendan más coches."

Muchas de sus decisiones las toma Klopp, que se considera "de inteligencia media", guiándose por el instinto, con "sentido común". Eso debería aconsejarle sumar al colono Said El Mala, despreciado por su predecesor Julian Nagelsmann en el Mundial, según se escucha. Antonio Rüdiger, además de Neuer el único participante en el Mundial que se retiró por iniciativa propia, además "dejó el camino libre" para una cara nueva en la defensa como Yann Bisseck (Inter de Milán) o el jugador del Stuttgart Finn Jeltsch.

En los encuentros con sus candidatos, Klopp se muestra cercano y relajado; en Fráncfort enseñó entre risas su bíceps bien trabajado. Un libro sobre liderazgo, dijo, no lo ha leído jamás; su idea rectora es más bien: "¿Cómo quiero que la gente me trate?"

Que el fracaso forma parte del proceso es "lo primero que aprendes como entrenador de fútbol", dijo Klopp. ¿Pero miedo? Su lema es más bien: "Que le den, voy a echar un vistazo." Si alguna vez algo se atasca en algún sitio, delante del equipo "también puedo levantar la voz. No muy a menudo, pero si tengo la sensación de que alguien está dejando que las cosas sigan su curso sin más, entonces sí que subo un poco las revoluciones".

Como en su gira por Alemania para el nuevo arranque de la DFB. "El ahora", dijo Klopp, "está siendo bastante guay". Incluso sin el regreso de Götze.